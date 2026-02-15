Alerta alquileres en CABA: un departamento de tres ambientes ya supera el millón de pesos + Seguir en









Durante el último trimestre de 2025, los precios de los departamentos usados aumentaron en promedio 33,3%, apenas por encima del IPC porteño. Los monoambientes rondan los $485.000, los dos ambientes $658.000 y los tres ambientes superan el millón, con una marcada desaceleración en la suba interanual.

Alerta alquileres en CABA: los tres ambientes ya superan el millón de pesos.

Los alquileres de departamentos usados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registraron un aumento promedio apenas por encima de la inflación durante el último trimestre de 2025 y los precios de las unidades de tres ambientes ya superan el millón de pesos, según reveló un informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El reporte indicó que el valor publicado del metro cuadrado en alquiler subió 34,1% en los monoambientes, 33,6% en los departamentos de dos ambientes y 32,4% en las unidades de tres ambientes durante octubre, noviembre y diciembre. De esta manera, el incremento promedio de los alquileres, que fue del 33,3%, se ubicó levemente por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), que marcó un 32,6% en el mismo período.

Desde el organismo explicaron que esta dinámica confirma una tendencia de convergencia entre la evolución de los precios de los alquileres y la inflación, luego de varios años en los que los valores del mercado inmobiliario mostraron subas considerablemente superiores. En ese sentido, recordaron que entre 2020 y 2024 los alquileres crecieron muy por encima del IPC, situación que comenzó a revertirse a partir del segundo trimestre de 2024.

Propiedades Compraventa Alquileres Durante el último trimestre de 2025, los precios de los departamentos usados aumentaron en promedio 33,3%, apenas por encima del IPC porteño. ¿Cuánto sale alquilar un departamento usado actualmente? Con estos aumentos, las valuaciones promedio de los departamentos alcanzaron los $484.985 para los monoambientes, $658.196 para los dos ambientes y $1.008.258 para los tres ambientes. En la comparación interanual, los incrementos también resultan significativos: en el mismo trimestre de 2024, los valores medios eran de $361.749, $492.805 y $761.773, respectivamente.

En cuanto a la distribución por barrio, Núñez se posicionó como el barrio con los monoambientes más caros, con un promedio de $542.348, seguido por Belgrano y Villa Crespo, con $526.349 y $525.789. En el extremo opuesto, Constitución y San Nicolás presentaron las opciones más accesibles, con valores promedio de $403.590 y $429.953.

Para los departamentos de dos ambientes, la mayor valuación se registró nuevamente en Núñez, con $757.091, seguido por Palermo, con $721.773. En tanto, La Boca y Constitución se ubicaron como los barrios más económicos, con precios promedio de $539.469 y $547.572. En el segmento de tres ambientes, Villa Urquiza encabezó el ranking de los alquileres más elevados, con un promedio de $1.165.389, seguido por Núñez, con $1.140.496. Por el contrario, Constitución y Montserrat concentraron los valores más bajos, con $797.147 y $815.129, respectivamente. Alquileres Calculadora Propiedades El IDECBA destacó una desaceleración en la marcha ascendente de los valores de publicación. Pexels Al analizar la evolución de los precios, el IDECBA destacó una desaceleración en la marcha ascendente de los valores de publicación, con variaciones interanuales inferiores a las del trimestre previo. En particular, la desaceleración fue de 4,8 puntos porcentuales en los departamentos de dos ambientes, 4,7 puntos en los de tres ambientes y 3,3 puntos en los monoambientes. En cuanto al nivel de oferta, el informe señaló que las publicaciones de alquiler en pesos registraron una leve baja trimestral del 1,3%, aunque mostraron un incremento interanual del 12,3%. Como referencia, detallaron que la cantidad de avisos publicados entre octubre y diciembre de 2025 duplicó el promedio trimestral del período 2017-2019 y fue casi seis veces superior al de 2023. Respecto de la composición de la oferta, tres cuartas partes de los avisos correspondieron a viviendas de uno y dos ambientes, mientras que los departamentos de cuatro y cinco ambientes representaron apenas el 5% del total. Asimismo, el organismo indicó que, al considerar conjuntamente las unidades ofrecidas en pesos y en dólares, las publicaciones en moneda local explicaron tres de cada cuatro avisos, aunque se trató del porcentaje más bajo de los últimos cinco trimestres.