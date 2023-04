El dueño de Louis Vuitton se instala como el más rico del mundo tras boom de ganancias

Arnault se había posicionado como el hombre más rico del mundo según el índice que elabora la revista Forbes. En 2022, Arnault se clasificó tercero en el ranking anual dominado por Elon Musk y Jeff Bezos. Pero en diciembre pasado, el multimillonario francés los destronó convirtiéndose con su familia en la mayor fortuna mundial según la clasificación “en tiempo real” establecida por la revista, en función de las cotizaciones de Bolsa y de los tipos de cambio.

El relativamente discreto Arnault, cuya familia posee el 48% del capital social de LVMH, se unió a Musk y Jeff Bezos de Amazon.com a principios de este mes como las únicas personas cuya riqueza superó los 200.000 millones de dólares. Es la primera persona fuera de los Estados Unidos en lograr este éxito, recoge The Strait Times.

La buena evolución de LVMH fue impulsado por los compradores chinos que derrocharon en productos costosos después de salir de los bloqueos por la pandemia. La empresa registró un crecimiento en todas las regiones, incluso con una “pequeña desaceleración” en EE.UU.

En la semana, las acciones de LVMH crecieron 7,43%. En el rubro de perfumes y cosméticos, posee marcas como Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy Guerlain, Benefit Cosmetics, Fresh y Make Up For Ever, entre otras. En el sector relojes y joyas, posee las marcas TAG Heuer, Hublo, Zenith, Bulgari, Chaumet y Fred, entre otras.