El economista Ha-Joon Chang consideró que Argentina "necesita un nuevo pacto social"

Sobre l a actualidad del país consideró: “Me llamó la atención la calidad general de los recursos humanos, eso me da esperanza pero también me da rabia. ¿Qué están haciendo con esta gran gente? Y de alguna manera estos brillantes recursos humanos están desperdiciados ”, expresó Chang a modo de balance de su visita en una charla que mantuvo con el presidente de Fundar, Sebastián Ceria, en las oficinas del centro de investigación y diseño de políticas públicas.

“Si tienes un entorno macroeconómico inestable que también es muy hostil a la planificación a largo plazo debido a la alta inflación y la incertidumbre, entonces no puedes desarrollar tu economía productiva”, reflexionó Chang. Sin embargo, agregó que “la razón más importante de la inestabilidad económica argentina es la incapacidad de generar suficientes exportaciones”.

Argentina invierte poco en I+D (0,5% del PBI), comparado con otros países de la región con niveles similares de ingresos como Brasil (1,2%) o países como China (2,4%), Suecia (3,5%) y Corea del Sur (4,4%) con el 4,5% de Corea del Sur o el 3,5% de Suecia. “No puede haber un desarrollo sostenible sin invertir en I+D, no hay manera de que puedan avanzar sin gastar recursos significativos en Investigación y Desarrollo y más ampliamente desarrollando ciertos sectores de la economía”, afirmó Chang, que asesoró económicamente a diversos países y organizaciones no gubernamentales, así como a las Naciones Unidas y a organizaciones financieras multilaterales como el Banco Mundial.

En este sentido indicó que “Argentina tiene los recursos agrícolas, recursos minerales, gas” pero debe asegurarse de que “las divisas que se generan se inviertan en industrias de mayor productividad que puedan generar mayores y más estables exportaciones. Y, en segundo lugar, asegurarse de desarrollar esas industrias con un uso más intensivo de las tecnologías”.

Al ser consultado sobre la propuesta de dolarización que sostienen desde el espacio La Libertad Avanza, el economista surcoreano enfatizó que la decisión de aceptar el dólar como moneda oficial sería “una locura” porque “te convierte en una colonia de los Estados Unidos, significa que tus políticas macroeconómicas se van a escribir en Washington DC”.