Tras el anuncio de Cristina, Alberto Fernández instó al diálogo: "Dejemos de discutir entre nosotros"

La primera aparición pública del presidente Alberto Fernández luego de conocerse la decisión de la presidenta del Senado fue este mediodía en Tecnópolis donde se refirió a las elecciones de octubre y esperó que la ciudadanía "no se equivoque" a la hora de votar . Apuntó contra la oposición y advirtió que " los que dicen tener el remedio son los que trajeron la enfermedad y los que dicen ser el antisistema son los más que defienden el sistema", en referencia a las propuestas del candidato de Avanza Libertad, Javier Milei.

En el mismo sentido agregó que "los que dicen cómo resolver el problema de la deuda y el déficit son los mismos que lo crearon e hicieron negocios". Respecto a la interna dentro de su partido, el Presidente pidió: "Dejemos de discutir entre nosotros porque el problema está con los otros " y concluyó asegurando: "Yo me voy con la tranquilidad de que ningún hermano mío se volvió millonario ".

En cuanto a la situación económica que atraviesa el país, reconoció que si bien tuvo que negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , no fue "complaciente" con el organismo y destacó que el "horizonte" del Gobierno siempre estuvo claro: "la producción y el trabajo".

"Hay que entender todo esto, para entender porque uno tiene la necesidad de negociar con el Fondo. La discusión es cómo se negocia, se puede negociar con las reglas ortodoxas que siempre el Fondo propone o se puede negociar como lo hicimos nosotros", explicó.

Remarcó además: "Crecimos 16 puntos en los últimos dos años. Hay 30 mil pymes funcionando. La desocupación bajó a menos del 6 por ciento. Desafío a cualquiera a que venga a negar esto que estoy diciendo", dijo el mandatario en un acto en Tecnópolis.

El mandatario estuvo presente en Tecnopolis para inaugurar, junto a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, la exposición BNA Conecta.

Qué dijeron Agustín Rossi y Daniel Scioli sobre la decisión de Cristina

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dijo que hoy "empieza otra etapa" en el Frente de Todos (FDT), luego de que ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificara que no será candidata en las elecciones de este año, y reafirmó que "lo mejor es ir a las PASO" dentro de la coalición oficialista para definir quién será el candidato a Presidente para las elecciones de octubre.

"Empieza otra etapa en nuestro espacio político, lo mejor que nos puede pasar al Frente de Todos es ir a unas PASO, que sean lo más abiertas posible, y que se haga en el marco de mucha fraternidad y de respeto, en un código de convivencia y sin chicanas", sostuvo esta mañana Rossi en declaraciones a Radio 10.

En tanto, el embajador Daniel Scioli todavía no se refirió a la decisión de la titular del Senado. No obstante, esta semana insistió con su voluntad de que el oficialismo presente competencia interna en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

"Las PASO nos hacen más fuertes. Las PASO son fundamentales para discutir nuestro futuro", dijo el lunes en San Pablo durante la realización de una feria de supermercadistas de todo el mundo.

Para el ex gobernador bonaerense, quien ya fue candidato presidencial del Frente para la Victoria en 2015, "no hay ninguna razón para no discutir abierta y democráticamente qué es lo mejor y cuáles son las mejores soluciones para resolver nuestros problemas.