El exministro Rodolfo Díaz presentó su tesis sobre derecho y economía del petróleo y gas

El ex Ministro de Trabajo y Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Díaz, presentó su tesis doctoral “Derecho y Economía del Petróleo y el Gas” en la Facultad de Derecho de la UBA. La tesis está dedicada a Carlos Bulgheroni, in memoriam. Analiza la Constitución Nacional, 15 constituciones provinciales, la legislación nacional y provincial y ciertas medidas específicas desde los contratos petroleros de Frondizi hasta el actual Plan Gas. El trabajo sostiene que la producción de hidrocarburos depende de la regulación jurídica y lo demuestra aplicando técnicas de ‘law and economics’ con datos que abarcan más de 100 años.