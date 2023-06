El FMI consideró positivo el nuevo canje de deuda

La revisión tiene en cuenta el impacto de una sequía histórica en la economía, aclaró la funcionaria, aunque, no brindo información alguna respecto a cuando se estima que concluirán las negociaciones y, por tanto, cuando se llevarán a cabo las reuniones presenciales en los Estados Unidos.

Midiendo sus palabras Kozack reitero que “ los equipos continúan trabajando constructivamente, las discusiones son frecuentes y están dirigidas a avanzar en el programa. Esas discusiones, en pocas palabras, están en curso, y ciertamente no quiero adelantarme a ellas”.

La vocera indicó que “las discusiones se centran en políticas para salvaguardar la estabilidad, mejorar la sostenibilidad fiscal y fortalecer las reservas. Cada uno de estos (temas) son esenciales para reducir la inflación y, en última instancia, proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad, que a menudo son los más afectados en estos tiempos económicos difíciles.”.

Al tiempo que reconoció que “la situación en Argentina es, por supuesto, muy compleja. La situación económica es muy difícil y muy agravada por una sequía histórica. Así que ese es el contexto amplio”.

Ante la pregunta de Ámbito respecto al nuevo canje de deuda local, la vocera aseveró que el “FMI acoge con beneplácito los esfuerzos de las autoridades argentinas para reducir los riesgos de refinanciación asociados con la deuda interna”, admitiendo, que el FMI sigue con atención el financiamiento en el mercado local.

“La señal macroeconómica que plantean los técnicos del Fondo en los próximos 130 días está asociada al tema financiamiento, tienen los ojos puestos en los canjes, si supera 50%, despejaría mitad financiamiento de todo el año… es difícil, pero aspiramos a que eso pase”, precisó una alta fuente del Ministerio de Economía a Ámbito.

El programa fiscal también está en el centro de las discusiones. Los últimos números del Palacio de Hacienda precisan que la sequía está significando una pérdida de u$s 19.750 millones de dólares. La cifra podría ser algo menor – del orden de los u$s 18.000 millones – si evolucionara favorablemente la producción de trigo, pero en todo caso se trata de un impacto “mayúsculo”, sostienen las autoridades, que ha afectado no sólo el ingreso de divisas, sino también la recaudación tributaria (menos ingresos por derechos de exportación).

Frente a los menores ingresos, el Tesoro enfrenta gastos rígidos, como “jubilaciones y gastos sociales que el Gobierno no está dispuesto a reducir”, señalan en Economía. No obstante, las autoridades señalan que llevan al Fondo números “consistentes” con una mejora en la situación fiscal.

Acuerdo con el FMI

La expectativa del Ministerio de Economía es que -tras la sequía más fuerte de la historia, como reconoció el FMI- se recalibre el programa acordado con la Argentina sobre fines del mes en curso.

En tal sentido, una vez que terminen “exitosamente” las negociaciones virtuales, como señalan en el Palacio de Hacienda, se prevé que una misión de las autoridades argentinas, encabezada por el viceministro Gabriel Rubinstein y el jefe de Asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur parta con destino a la capital de los Estados Unidos.

La intención de las autoridades del Ministerio de Economía es que a mediados de la semana que comienza el 19 de junio, se sumaría el titular de la cartera, Sergio Massa, para completar el entendimiento con el staff técnico del Fondo.

En los últimos días trascendió que, como un gesto de la Argentina a favor de la negociación, el ministro de Economía podría resolver un pago parcial al organismo antes del próximo vencimiento.

En lugar de esperar al próximo 22 de junio, cuando vencen unos u$s 2.700 millones, el Poder Ejecutivo podría disponer algún pago utilizando Derechos Especiales de Giro que se encuentran en el Banco Central de la República Argentina.

En el equipo económico confían que en los próximos días se dará a conocer el cronograma de las negociaciones que deben pasar primero por el filtro del staff técnico para luego ser aprobadas por el Directorio del Fondo.

Desde el Palacio de Hacienda señalan que “ya está acordado” con el Fondo que se seguirá permitiendo al Banco Central intervenir en el mercado de cambios ante eventuales situaciones de stress, preguntado sobre este tema en particular, Kozack no respondió.

El punto en discusión es hasta qué punto el Fondo está dispuesto a adelantar recursos a la Argentina y qué proporción de estos fondos podrá ser utilizada en una eventual intervención cambiaria, una alternativa que las autoridades argentinas no descartan en virtud de las tensiones que suelen acompañar los procesos electorales.