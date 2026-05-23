Las reacciones tras la aprobación del FMI que habilitó un giro de u$s1.000 millones

El reporte publicado por el organismo corresponde a la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas. Allí dio nuevas estimaciones sobre la inflación, el ajuste fiscal y la acumulación de reservas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un reporte correspondiente a la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con la Argentina, apenas un día después de aprobar un desembolso de u$s1.000 millones para el país.

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El documento incluyó nuevas estimaciones sobre crecimiento económico, inflación, resultado fiscal y acumulación de reservas para los próximos años, además de una serie de observaciones sobre el rumbo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. En ese sentido, según el informe del organismo, la economía argentina crecería 3,5% en 2026 .

El Fondo sostuvo que la expansión estaría “ respaldada por una robusta inversión privada y las exportaciones primarias , así como por una recuperación en la construcción asociada a las concesiones viales esperadas”.

El reporte también destacó el peso que tendrían sectores como energía y minería dentro de ese escenario de recuperación económica. Para 2027, el FMI proyectó un crecimiento de 4% , mientras que para 2028 estimó una expansión de 3,8% .

El FMi dio nuevas estuimaciones respectoa la inflación, el ajuste fiscal y las reservas.

Qué prevé el organismo sobre la inflación

En relación con los precios, el organismo consideró que la desaceleración inflacionaria continuará, aunque aclaró que el proceso avanzaría “a un ritmo más gradual”.

El informe vinculó parte de esa moderación a la suba de los precios internacionales de la energía. Las proyecciones oficiales del Fondo marcaron inflación de 25% para 2026, inflación de 12,5% en 2027, y de 7,5% en 2028.

Además, el Staff Report remarcó que “serán necesarias políticas restrictivas y mejoras continuas en el marco monetario y las operaciones para fortalecer el ancla nominal y garantizar que la inflación converja gradualmente hacia un dígito para 2028”.

Superávit fiscal y ajuste del gasto público

El FMI también respaldó la continuidad del esquema de disciplina fiscal aplicado por el Gobierno nacional. En el documento, el organismo estimó que el superávit primario se mantendría en 1,4% del PBI durante 2026.

De acuerdo con el análisis del Fondo, ese resultado se sostendría gracias a “la continuidad de la contención del gasto y las reformas, especialmente en el frente de los subsidios”.

En el plano externo, el FMI proyectó una mejora gradual de la cuenta corriente y una recuperación de los flujos financieros hacia Argentina. El informe sostuvo que el ingreso de capitales crecería impulsado por inversión extranjera directa, proyectos aprobados bajo el régimen RIGI, nuevas emisiones corporativas, repatriación de activos de residentes, y recuperación del acceso al mercado soberano.

Además, el organismo estimó que las Reservas Internacionales Netas podrían aumentar al menos u$s8.000 millones durante 2026.

Las repercusiones sobre el informe del FMI

Tras la publicación del Staff Report, distintos dirigentes políticos y economistas comenzaron a difundir fragmentos del documento en redes sociales y generaron fuertes debates sobre el contenido de las recomendaciones del organismo.

El exdirector de Aduana, Guillermo Michel, aseguró que el FMI volvió a insistir con la eliminación del monotributo. “Lo que queda claro de la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas es que el FMI sigue insistiendo con la eliminación del monotributo”, escribió en redes sociales junto a imágenes del informe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MichelGuilleOK/status/2057982351628497331&partner=&hide_thread=false Lo que queda claro de la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas es que el FMI sigue insistiendo con la eliminación del monotributo. pic.twitter.com/OT04qai35X — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) May 23, 2026

Por su parte, el economista TOPO Rodríguez cuestionó especialmente las referencias del Fondo al sistema fiscal argentino y sostuvo que el organismo endureció su postura contra las provincias. “El FMI alienta un embate más duro de Milei contra las provincias”, expresó.

Además, afirmó que el organismo “embiste duramente contra las provincias argentinas y construye argumentos para legitimar el ajuste brutal del Presidente Javier Milei al sistema federal”.

Rodríguez destacó que el documento criticó las distorsiones del sistema fiscal federal, la resistencia provincial a reducir impuestos corporativos, y la baja carga tributaria sobre propiedades rurales. “Está claro de qué lado se ubica el FMI: apoya a Milei y va contra las provincias”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TOPOarg/status/2058026659798778111&partner=&hide_thread=false EL FMI ALIENTA UN EMBATE MÁS DURO DE MILEI CONTRA LAS PROVINCIAS



En el documento que sintetiza la segunda revisión de su acuerdo con Argentina, el Fondo Monetario Internacional embiste duramente contra las provincias argentinas y construye argumentos para legitimar el ajuste… pic.twitter.com/PtdTBmDbUu — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) May 23, 2026

Por otra parte, la diputada Julia Strada cuestionó la flexibilización de las metas acordadas con el Gobierno argentino. “El FMI le perdonó al gobierno casi u$s12 mil millones”, señaló.

La economista sostuvo que el organismo redujo la exigencia de acumulación de reservas para junio desde u$s-3.200 millones hasta u$s-8.600 millones.

También recordó que durante la primera revisión ya se había flexibilizado el objetivo de diciembre de 2025 en aproximadamente u$s6.500 millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juli_Strada/status/2058005764594098603&partner=&hide_thread=false El FMI le perdonó al gobierno casi USD 12 mil millones



Se acaba de publicar la segunda revisión del FMI donde otra vez se volvieron a flexibilizar las metas. La meta de reservas de junio pasó de USD +3.200 millones a USD -8.600 millones. Es decir, el FMI redujo la exigencia en… pic.twitter.com/SUMqHS8f73 — Julia Strada (@Juli_Strada) May 23, 2026

En contraste, otros economistas interpretaron el informe como una señal positiva para el Gobierno. Es el caso de Agustín Etchebarne, que destacó que la aprobación de la revisión habilitó un desembolso inmediato de u$s1.000 millones y lo consideró una muestra de confianza internacional.

“No es solo financiamiento: es una señal de confianza. El Board destacó el avance fiscal, la baja de la inflación, la acumulación de reservas y las reformas en marcha”, afirmó.

“Falta mucho, pero Argentina sigue reconstruyendo credibilidad”, concluyó.