El FMI destacó la mejora macroeconómica argentina y dejó en manos del Gobierno el regreso a los mercados

El Fondo destacó la mejora en los indicadores económicos argentinos y la mejora en la calificación de la deuda argentina. El crecimiento del empleo informal y los efectos de la reforma laboral. El FMI tomó contacto con las autoridades venezolanas.

Kozack recordó que “uno de los objetivos clave del programa es avanzar hacia un mercado laboral más formal".

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a destacar progresos en el programa económico argentino y consideró que el momento y las condiciones para volver a los mercados financieros internacionales son decisiones que corresponden del gobierno argentino . Estos conceptos fueron señalados por Julie Kozack , vocera del organismo en el marco de una conferencia de prensa ofrecida este jueves en Washington. Ante una consulta de Ámbito sobre la informalidad en el mercado de trabajo, sostuvo que los efectos de reformas como la laboral recientemente aprobada “tardan en aparecer” .

“Argentina sigue logrando avances importantes en la restauración de la estabilidad macroeconómica , en el fortalecimiento de la resiliencia del país, la resiliencia económica, y en la creación de una economía más abierta y eficiente” remarcó la portavoz.

Refiriéndose a los logros económicos, sostuvo que “el crecimiento ha continuado. La inflación está bajando. Las reservas internacionales se están recomponiendo y las condiciones de financiamiento han seguido mejorando para la Argentina”.

Tras trazar este “panorama positivo de fondo” , la vocera respondió preguntas específicas referidas al financiamiento. En este plano afirmó que “lo que hemos visto es que (las condiciones) han mejorado considerablemente. Los spreads soberanos (riesgo país) se han reducido significativamente en Argentina. Ahora están por debajo de los 450 puntos básicos . El sentimiento del mercado hacia la Argentina se ha vuelto más favorable. Y esto refleja, como saben, las mejoras en la calificación por parte de dos agencias de calificación crediticia”.

En ese sentido, aclaró que “las decisiones respecto al momento y los términos del acceso al mercado son, en última instancia, decisiones que deben tomar las autoridades (argentinas)”. Pero dijo que desde el FMI “celebramos los continuos esfuerzos que están haciendo las autoridades para fortalecer sus colchones externos y preservar la credibilidad de las políticas”. Y eso, en última instancia, ayudará a respaldar un acceso duradero tanto a los mercados de capitales domésticos como internacionales a lo largo del tiempo para la Argentina”.

"Las decisiones respecto al momento y los términos del acceso al mercado son, en última instancia, decisiones que deben tomar las autoridades (argentinas)”, sentenciaron desde el FMI.

También se manifestó que el Fondo está trabajando “estrechamente” con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y remarcó: “Reconocemos el importante rol catalizador que las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo pueden jugar al respaldar las estrategias de financiamiento de los países y sus agendas de reformas”.

Agregó que “si miramos hacia adelante, ya saben, tenemos mucha confianza en el compromiso de las autoridades de seguir sosteniendo los esfuerzos para fortalecer la durabilidad de su ancla fiscal, mejorar sus marcos de políticas y recomponer colchones, en particular sus colchones de reservas”.

Consultada sobre la situación del mercado de trabajo, Kozack recordó que “uno de los objetivos clave del programa es avanzar hacia un mercado laboral más formal, una mayor formalización en el mercado laboral. Pero la formalización depende de varios factores diferentes. Incluye no solo los resultados macroeconómicos. Esos factores incluyen la estructura impositiva y regulatoria. Incluyen las rigideces en el mercado laboral, y ningún indicador por sí solo puede realmente capturar el alcance de la formalización”.

Hecha esta consideración, manifestó que “la reforma laboral que se promulgó recientemente o se puso en marcha hace poco es relativamente nueva. Y los efectos de este tipo de reformas tardan en aparecer. Por lo tanto, el objetivo, por supuesto, de esta reforma es apoyar la creación de empleo formal y mejorar el funcionamiento del mercado laboral, que es algo que nosotros respaldamos”.

Los últimos datos muestran que el empleo no registrado alcanzó el 44,2% de los trabajadores ocupados en el primer trimestre de 2026. Esta cifra representa un incremento interanual de 2,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2025, cuando la informalidad rondaba el 42%.

La aparente estabilidad en la tasa de desempleo (7,8%) se sostiene a costa de que los puestos asalariados formales perdidos en el sector privado son reemplazados por changas, empleo independiente o empleo sin aportes, según analiza IERAL.

Por último, ante una consulta sobre el cumplimiento de las obligaciones argentinas con el organismo aseveró que “Argentina ha realizado todos sus pagos al Fondo, y tenemos confianza en que seguirá haciéndolo. No tenemos ninguna preocupación al respecto”.

Los terremotos en Venezuela

Los terremotos en Venezuela fue el primer tema al cual se refirió la Kozack en la conferencia. Luego de expresar las “más sentidas condolencias a todos los afectados” y afirmar que los “nuestros pensamientos están con el pueblo venezolano en este momento tan difícil para el país” señalo que el Fondo está “siguiendo de cerca la situación y hemos estado en contacto directo con las autoridades venezolanas”.

venezuela terremoto1 El Fondo aseguró que está “siguiendo de cerca la situación y hemos estado en contacto directo con las autoridades venezolanas”.

En este sentido dijo que las “conversaciones girarán en torno de cómo podemos brindar el mejor apoyo a las autoridades y al pueblo venezolano en su recuperación tras esta tragedia”. En este sentido, admitió que “será necesaria una evaluación completa de las necesidades” para calcular el tipo de ayuda.

También dijo que “hasta el momento, nosotros, el Fondo Monetario Internacional, no estamos ni hemos estado involucrados en el proceso de reestructuración de la deuda anunciado por Venezuela”. Si, admitió que se mantiene “un diálogo constante con las autoridades, por ejemplo, sobre las perspectivas macroeconómicas y nuestra visión al respecto, e intercambiamos opiniones”.

“Estamos listos para ayudarlos según sea necesario mientras emprenden este proceso con sus acreedores y sus asesores financieros”, sentenció respecto a la deuda.

La revisión del programa de Facilidades Extendidas

Sobre fines del mes pasado, el directorio del organismo aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina y posibilitó un desembolso por u$s1.000 millones.

En esa oportunidad se dio a conocer un comunicado de la entidad que conduce Kristalina Georgieva en el que se señaló que “el impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral, así como con mejoras en el marco monetario y cambiario, lo que ha contribuido a la acumulación de reservas y a la mejora de la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”.

Georgieva destacó que las autoridades argentinas “han seguido avanzando con paso firme en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo”.

Precisamente, tras el último giro, las reservas internacionales brutas del Banco Central superaron los u$s47.000 millones, tocando su valor más alto en seis años.

Es de suponer que la preocupación del Fondo por el nivel del tipo de cambio y las reservas internacionales ha tendido a menguar en las últimas semanas. Cabe recordar que el FMI venía advirtiendo por la apreciación del peso, porque el Gobierno utiliza al tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, una circunstancia que erosiona la competitividad. En las últimas semanas el dólar oficial registró un avance – aumentó más de 3% en lo que va de junio -.

En el fiscal, otro aspecto sobre el que el Fondo pone la lupa, el gobierno argentino viene mostrando favorables resultados. El Ministerio de Economía informó un nuevo superávit primario en mayo, acumulando 0,7% del PBI en los primeros cinco meses y alcanzando la mitad de la meta fiscal anual acordada con el organismo.

El FMI tiene una visión positiva sobre las perspectivas de la economía argentina: para el cierre de 2026, las estimaciones del staff proyectan que registrará una expansión del 3,5% y una desaceleración de la inflación al 25% anual.