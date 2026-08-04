Quién es Joyce Wong, la nueva auditora de las cuentas de Argentina para el FMI

La economista portuguesa reemplazó a Bikas Joshi. No será su primer contacto con el país: en 2018 integró el equipo que supervisó las metas del acuerdo firmado con el gobierno de Mauricio Macri.

Luego de la reciente visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva , se conoció que habrá cambios en el equipo encargado de supervisas las cuentas de la Argentina. La economista Joyce Wong reemplazará a Bikas Joshi como jefa de la misión para el país y tendrá bajo su tutela la revisión del acuerdo pactado con el organismo.

De origen portugués, Wong llegó al país en la comitiva que acompañó a Georgieva , se mantuvo con ella durante su estadía y la secundó en los recorridos por los principales destinos que tenía agendados: estuvo presente en la conferencia de prensa que brindó la titular del FMI en Economía, en la reunión con el presidente Javier Milei y en la visita a Vaca Muerta. También participó de la cena con distintos empresarios del denominado "círculo rojo".

Según se desprende de su perfil publicado en la web oficial del Fondo, Wong es doctora en Economía por la Universidad de Nueva York y sus áreas de investigación incluyen la desigualdad, el trabajo y las decisiones del ciclo de vida de los hogares.

En su nuevo rol reemplazará a Joshi, quien pasará a ser jefe de la misión del FMI en Chile en el marco del plan de rotación habitual que el organismo realiza con sus diferentes economistas. Pero no será el primer contacto con nuestro país para la portuguesa: anteriormente se desempeñó como economista del caso argentino durante el gobierno de Mauricio Macri y, según afirman, mantiene un conocimiento sobre la actualidad del reciente acuerdo.

Tras aquella participación con el equipo auditor de Roberto Cardarelli , se fue del FMI a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , donde se desempeñó como asesora sénior. En aquel entonces continuó vinculada a investigaciones sobre algunos de los principales desafíos estructurales de América Latina.

Kristalina Georgieva, Luis Cubeddu y Joyce Wong durante la visita a Casa Rosada.

A su regreso al FMI pasó a ocupar un rol de mayor preponderancia. Se desempeñó como economista de mesa para Jamaica y varios países de Centroamérica en el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, para luego transformarse en economista senior en la División de Análisis y Estrategia Regional del Departamento de Oriente Medio y Asia Central del FMI.

Al igual que Joshi, Wong continuará reportando ante el venezolano Luis Cubeddu, subdirector de Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario. En el trabajo diario deberá articular con Max Alier, representante residente del FMI en Argentina y primer punto de contacto entre las autoridades del país y el organismo.

Joyce Wong, la nueva auditora de Argentina que tendrá a cargo la tercera revisión del acuerdo

Su desembarco coincidió con la reciente vista de Georgieva en la que respaldó el rumbo económico del gobierno argentino y descartó la posibilidad de otorgarles más fondos. "Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos", afirmó durante la conferencia de prensa en el Ministerio de Economía junto a Luis Caputo.

La economista búlgara analizó la situación económica que atraviesa el país y destacó que, pese a la incertidumbre global, la confianza del mercado "ha regresado", lo que se evidencia en la capacidad de las provincias y empresas privadas para acceder al endeudamiento.

Más allá de haber superado las metas del programa, Georgieva insistió en la importancia de acumular reservas para la estabilidad del plan y de lograr "que el crecimiento se pueda compartir mas ampliamente". En ese sentido, hizo hincapié en mejorar las condiciones financieras para que puedan tomar préstamos las "pequeñas empresas y familias", porque es necesario "crear puestos de trabajo y elevar el consumo".

Cumplida y aprobada la segunda revisión del acuerdo, Argentina deberá pasar un nuevo escrutinio. Wong deberá poner el ojo en la tercera revisión en la que se evaluará el cumplimiento de las metas hasta finales de junio. En caso de contar con luz verde, el Directorio Ejecutivo deberá discutir si habilita o no un nuevo desembolso por 636 millones de Derechos Especiales de Giro, equivalentes a u$s869 millones.