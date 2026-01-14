El Foro Económico de Davos se prepara para enfrentar a un desenfrenado Donald Trump

La élite empresarial global debatirá cómo sostener el orden económico y comercial global ante la embestida permanente del presidente de EEUU.

Las élites empresariales y políticas del mundo acudirán la próxima semana a la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos con su visión de un orden económico global puesto a prueba hasta los límites por el presidente de EEUU , Donald Trump .

Su política de " America first " ha llevado al uso de aranceles comerciales como castigo, a una intervención militar en Venezuela , a la amenaza de apoderarse de Groenlandia por la fuerza y a una retirada de Estados Unidos de la cooperación en materia de clima, salud y otros desafíos globales.

La administración Trump también ha amenazado al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell , con una acusación penal, lo que llevó a los principales banqueros centrales a emitir una declaración defendiéndolo a él y a la independencia del banco central.

Los líderes del FEM, que denominaron su 56ª edición "Un espíritu de diálogo", dicen que, dada la incertidumbre actual, es crucial reunirse para trazar un camino a seguir en los negocios y la política.

"El diálogo no es un lujo, es una necesidad", dijo el presidente y director ejecutivo del WEF, Borge Brende , exministro noruego. Pero otros dicen que, con Estados Unidos y China aprovechando su poder para favorecer sus intereses nacionales, el Foro de Davos corre el riesgo de quedar obsoleto.

"¿Quién defenderá el orden internacional basado en normas?", preguntó Daniel Woker, exembajador suizo y experto en relaciones exteriores. Para ser sincero, en un sistema donde cada uno solo se preocupa por sí mismo, no tiene sentido. Es un evento del pasado, agregó.

Los observadores de Davos también están analizando si el evento ha perdido impulso desde que su fundador de 87 años, Klaus Schwab, renunció a la presidencia en abril, señaló Reuters.

La organización con sede en Ginebra declaró en agosto que una investigación interna no había hallado pruebas de irregularidades importantes por parte de Schwab, tras una carta de un denunciante que lo acusó de conductas indebidas.

Davos espera recibir a más de 3.000 delegados de más de 130 países, incluidos 64 jefes de Estado y de gobierno, particularmente de economías emergentes. El presidente Javier Milei ya anticipó un discurso con fuerte contenido anti “woke”, reeditando su participación del año pasado.

El último foro tiene mucho que discutir, desde cómo manejar la versión de Trump de la Doctrina Monroe que establece la supremacía estadounidense en el hemisferio occidental, hasta las formas en que la inteligencia artificial está cambiando el mundo.

Una encuesta del Foro Económico Mundial a ejecutivos que fue publicada la semana pasada mostró que hacer negocios se volvió más difícil en 2025. El sondeo también pintó un panorama pesimista de la cooperación en materia de paz y seguridad.

La directora general del FEM, Saadia Zahidi, dijo que el foro tenía como objetivo comprender si las personas verían mejoradas sus vidas por la Inteligencia Artificial (IA) o si estaba surgiendo un mundo que podría crear un "cinturón industrial de cuello blanco".

Una característica de la reunión del WEF de este año serán los altos ejecutivos petroleros ansiosos por escuchar a Trump promover su agenda de dominio energético, que los alienta a perforar en busca de más petróleo y gas mientras desdeña alternativas verdes como la eólica y la solar.

Se espera la presencia de los directores ejecutivos de ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Equinor y ENI, después de una asistencia mucho más esporádica en los últimos años, cuando las empresas petroleras veían el foro como algo anti-combustibles fósiles. La delegación de China será "grande" y estará encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng.