Plazo fijo en la cuerda floja: cuánto rinde invertir $800.000 en 30 días

La rentabilidad varía según el canal elegido para constituir la operación y la diferencia puede superar los miles de pesos en un mes.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los argentinos que buscan obtener ganancias sin asumir grandes riesgos. En un escenario económico donde las tasas de interés se encuentran por debajo de los niveles observados en años anteriores , cada vez más ahorristas debaten si este instrumento sigue siendo conveniente frente a otras alternativas.

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Durante junio, las entidades financieras mantienen rendimientos diferenciados según el canal utilizado para realizar la operación, cómo ocurrió también en meses anteriores. Esta situación genera una brecha importante entre quienes constituyen el depósito de manera electrónica y aquellos que optan por hacerlo presencialmente.

La diferencia no modifica únicamente el rendimiento final . También influye sobre la estrategia de ahorro.

Cuánto genera un plazo fijo de $800.000 a 30 días

Tomando las tasas vigentes informadas por el Banco Nación, una colocación de $800.000 durante un plazo de 30 días produce resultados distintos según la modalidad elegida.

Para las operaciones realizadas en sucursal, la entidad ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50%. Con ese rendimiento, el inversor obtiene una ganancia de $10.191,78 al finalizar el período. Al vencimiento del plazo fijo recibe un total de $810.191,78, compuesto por el capital inicial y los intereses generados durante el mes.

La situación cambia para quienes utilizan canales digitales.

En este caso, el Banco Nación aplica una TNA del 19%, superior a la disponible para operaciones presenciales. Con esa tasa, una inversión de $800.000 genera intereses por $12.493,15 en apenas 30 días. El monto total acreditado al vencimiento asciende entonces a $812.493,15.

La diferencia entre ambas modalidades alcanza los $2.301,37 para un mismo capital y plazo. Por esa razón, la mayoría de los bancos incentiva el uso de plataformas digitales, ofreciendo tasas más competitivas que las disponibles en sucursales físicas.

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Todo lo que hay que tener en cuenta antes de elegir esta herramienta

Más allá de la rentabilidad, los especialistas recomiendan analizar distintos factores antes de constituir un plazo fijo.

Uno de los más importantes es la evolución de la inflación. El rendimiento obtenido por la inversión debe compararse con el incremento de precios registrado durante el mismo período para determinar si existe una ganancia real.

Cuando la inflación supera a la tasa ofrecida por los bancos, el capital puede perder capacidad de compra aun cuando genere intereses. Por ese motivo, muchos inversores usan el plazo fijo como una herramienta de resguardo de corto plazo.

Otro punto relevante es la liquidez. Al constituir un plazo fijo tradicional, el dinero queda inmovilizado durante todo el período pactado. En Argentina, el plazo mínimo continúa siendo de 30 días para personas humanas. Esto implica que el ahorrista no puede disponer de esos fondos hasta el vencimiento de la operación.

Antes de invertir, es importante evaluar el objetivo financiero. Quienes buscan preservar capital con bajo riesgo suelen encontrar en el plazo fijo una alternativa útil En cambio, quienes pretenden obtener rendimientos más elevados suelen analizar otros instrumentos.

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La ventaja principal del plazo fijo sigue siendo la seguridad. No existen fluctuaciones diarias ni cambios inesperados en la rentabilidad una vez constituida la operación. El resultado queda definido desde el primer momento.

La modalidad electrónica suma además otro beneficio importante: permite realizar todo el procedimiento desde una computadora o teléfono, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

En pocos minutos es posible constituir el depósito, consultar el rendimiento estimado y programar renovaciones automáticas. Esta facilidad explica por qué cada vez más ahorristas e inversores eligen los canales digitales. Además, las tasas suelen ser superiores a las ofrecidas presencialmente, como ocurre actualmente en el Banco Nación.