El Foro de Davos bajo el marco del caso Nicolás Maduro

Suiza congela bienes del líder venezolano y sus asociados a la par que se prepara para recibir a los líderes mundiales en Davos en unos días más.

Mientras Suiza intensifica los preparativos para albergar a los principales líderes mundiales, que participarán en poco más de una semana del Foro Económico Mundial , conocido como Foro de Davos , a la par las autoridades suizas se adelantan a los nuevos vientos y decidieron congelar todos los activos que se encuentran en el país pertenecientes al venezolano Nicolás Maduro y sus asociados.

Según consigna Andrew Morán de The Epoch Times , tras la detención de Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Estados Unidos , las autoridades suizas impusieron una medida cautelar destinada a impedir la salida del país de cualquier activo adquirido ilegalmente. La orden entra en vigor de inmediato y tiene una vigencia de cuatro años . Se desconoce el valor de los activos, señala Morán. La decisión se basa en la Ley Federal sobre Congelación y Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Políticamente Expuestas Extranjeras , pero no afecta a los actuales miembros del régimen venezolano .

En el ínterin Suiza se prepara para el próximo Davos bajo la temática central el “espíritu de diálogo” , donde las novedades geopolíticas del caso venezolano estarán al orden del día. Los organizadores estiman que llegarán cerca de 2.500 líderes del sector empresarial, gubernamental, de organizaciones internacionales, de la sociedad civil, del mundo académico, de los medios de comunicación y del mundo artístico. Por el momento, han confirmado su asistencia varios presidentes, además de Javier Milei , como Donald Trump , el español Pedro Sánchez , y el griego Kyriakos Mitsotakis , y del ámbito financiero el influyente Laurence Fink , presidente y CEO de BlackRock .

Para el presidente y CEO del Foro Económico Mundial , el noruego Børge Brende , esta será “la reunión más grande y ambiciosa hasta la fecha” . Dijo en la red social X : “Comenzamos el año en Davos, donde líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil se reunirán para impulsar el diálogo en medio de una profunda incertidumbre global”.

Con relación al programa del evento mundial, en esta ocasión, se estructurará en torno a cinco desafíos globales clave . En primer lugar, los líderes mundiales se preguntarán “¿cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?” . “La creciente competencia entre las principales potencias está transformando la influencia global y la estabilidad regional, mientras que las sociedades se polarizan cada vez más en muchos países. Esta nueva era se define por normas controvertidas, alianzas cambiantes y la erosión de la confianza. A medida que se intensifican la volatilidad y los riesgos crecientes, las organizaciones de todo tipo deben adaptarse continuamente a una dinámica altamente compleja”, explica la organización del Foro .

En este contexto, ve “crucial que empresas, gobiernos y sociedad civil trabajen juntos” para encontrar soluciones comunes y tomar medidas decisivas. El Foro de Davos pretende integrar esfuerzos público-privados para lograr un mayor impacto. El segundo eje temático se centrará en la búsqueda de “nuevas fuentes de crecimiento”, especialmente “en medio de un aumento de las tensiones comerciales y la incertidumbre política”. “Se proyecta un crecimiento global de solo 3,1% para 2026, lo que refleja un entorno operativo impredecible. Se espera que el comercio, un motor tradicional del crecimiento, se expanda tan solo un 0,9% en 2025, ya que las normas vigentes se ven cuestionadas y aún no se han establecido nuevas. A medida que la inflación general se controla gradualmente, la inflación subyacente se mantiene elevada, mientras que la relación deuda/PIB ha alcanzado un máximo histórico del 95%”, detallan desde Berna.

Desde la organización señalan que el Foro de Davos se centrará también en “invertir mejor en las personas”, ya que considera que “invertir en la capacitación y el perfeccionamiento profesional será crucial” para lograr una fuerza laboral resiliente, dado que el 22% de los empleos actuales a nivel mundial cambiará en tan solo los próximos cinco años, impulsados especialmente por la inteligencia artificial (IA).

Por ejemplo, en las economías emergentes, la creación de empleo deberá acelerarse para absorber el excedente de mano de obra de casi 800 millones de jóvenes que alcanzarán la edad laboral durante la próxima década. Además, la necesidad de resiliencia inter-dimensional también se refleja en la salud humana, con 4.500 millones de personas que “actualmente carecen de acceso a servicios de salud esenciales” y un déficit de financiación estimado en 10.500 millones de dólares anuales.

Por otro lado, los principales líderes mundiales también se preguntarán “¿cómo podemos implementar la innovación a escala y de manera responsable?”, especialmente mientras la IA está transformando industrias y se proyecta que agregará más de 15 billones de dólares al PIB mundial para 2030. “Casi el 90% de las empresas esperan que la IA y otras tecnologías transformen sus negocios a corto plazo”, señalan.

El último eje temático abordará la necesidad de “construir prosperidad dentro de los límites planetarios”, ante el impacto del cambio climático sobre la infraestructura, los sistemas alimentarios y los ecosistemas. Según el Foro, la pérdida de la naturaleza afecta al 75% de la superficie terrestre, aunque la transición a modelos que la favorezcan podría generar u$s10 billones anuales para 2030.

Cabe recordar que el Foro de Davos viene del escandalete de la renuncia de Klaus Schwab, arquitecto de la agenda del Foro durante 55 años, lo que marcó el final de una era. Su salida se produjo tres meses después de que Donald Trump dijera en la Reunión Anual 2025: “Estados Unidos ha vuelto”. Además, la renuncia dio lugar a la aparición de denuncias internas.

The Wall Street Journal señaló que Schwab está siendo investigado por la propia organización tras denuncias por mala conducta financiera y ética, que también involucrarían a su esposa.