El Gobierno derogó una norma clave de 2012 y cambia el sistema de patentes de medicamentos

La medida conjunta del Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial elimina criterios previos y habilita un análisis caso por caso, con un régimen especial para proteger productos ya en el mercado.

Con la medida, el Ejecutivo eliminó las “pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas”.

El Gobierno dispuso la derogación del régimen vigente desde 2012 para el análisis de patentes de medicamentos y estableció un nuevo esquema que deja en manos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) la evaluación caso por caso de las solicitudes.

La decisión se formalizó mediante la Resolución Conjunta 1/2026 del Ministerio de Salud , el Ministerio de Economía y el INPI , publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Con la medida, el Ejecutivo eliminó las “ Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas”, vigentes desde 2012, al considerar que resultaba necesario “no restringir la competencia” del INPI para analizar las presentaciones.

Según los considerandos, el cambio apunta a “promover la innovación e incrementar la disponibilidad de nuevos productos” , además de generar mayor previsibilidad jurídica para el desarrollo de la industria farmacéutica.

A partir de ahora, el INPI determinará en cada caso la patentabilidad de las invenciones, en función de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial establecidos por la Ley 24.481.

Uno de los puntos centrales de la norma es la introducción de un esquema transitorio: las nuevas patentes no podrán bloquear la comercialización de medicamentos que ya estén en el mercado al momento de entrada en vigencia de la resolución.

En esos casos, la normativa establece que los titulares de las patentes “no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución”, lo que busca evitar conflictos con productos ya disponibles.

Resolución Conjunta 1/2026 Min de Eco Salud INPI

El texto oficial advierte que la derogación podría habilitar la concesión de patentes sobre productos actualmente comercializados, por lo que se incorporó esta excepción para resguardar la competencia y el acceso.

Con este cambio, el Gobierno redefine el marco regulatorio en propiedad intelectual aplicada a medicamentos, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país y con el objetivo de alinear el sistema local con “las mejores prácticas internacionales”.

El documento también sostiene que "la introducción de regímenes de patentamiento, especialmente de productos farmacéuticos, aumentan la velocidad a la que nuevas drogas son lanzadas a los mercados (...) un resultado que se mantiene aún para países en desarrollo".

venta libre medicamentos 1.jpg El documento también sostiene que "la introducción de regímenes de patentamiento, especialmente de productos farmacéuticos, aumentan la velocidad a la que nuevas drogas son lanzadas a los mercado". TVP

Así, "una adecuada y efectiva protección de las invenciones a nivel local genera condiciones de previsibilidad y seguridad jurídica que facilitan la introducción de innovaciones y el acceso oportuno a nuevos medicamentos y tratamientos en beneficio de la salud pública y el bienestar general".

Bajo este panorama, la derogación fue descripta como "la medida más apropiada para dar lugar al efectivo ejercicio del INPI de su competencia exclusiva en materia de estudio de solicitudes de patentes" a la vez de un marco que optimice el "examen de patentabilidad, promoviendo la eficiencia y garantizando la coherencia con las mejores prácticas internacionales".

"Argentina vuelve al mundo", las palabras del ministro Sturzenegger

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger celebró la medida, afirmando en su cuenta de X que "representa una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país": "Para decirlo en criollo, aquella resolución había hecho muy difícil (sino imposible) obtener la patente de un medicamento en Argentina", sostuvo sobre la anterior normativa y describió que esto "no solo era un atentado contra el derecho de propiedad" sino que "demoraba la llegada de terapias innovadoras al país".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2034210298710593945&partner=&hide_thread=false ARGENTINA VUELVE AL MUNDO. La Resolución Conjunta 1/26 con firma de @Mariolugones_ar, @LuisCaputoAR y @CharlieMGallo, deroga la Conjunta 118/2012 sobre patentes farmacéuticas. Representa una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país. Aquella… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 18, 2026

"La propiedad privada es el pilar fundamental sobre el que se construye una sociedad próspera y justa. El presidente @JMilei nos ha comandado a implementar políticas basadas en el precepto moral de hacer 'lo que está bien'", siguió, al respecto de "respetar la propiedad, entre ellas la intelectual" como "derivada directa del respeto a la libertad y la propiedad".



Así, el ministro aseguró que "con la derogación Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales — incluyendo EEUU, con quien avanzamos en un acuerdo que como contraparte le abre todo su mercado doméstico a nuestra industria farmacéutica".