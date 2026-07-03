El Gobierno dio otro paso para la privatización de rutas nacionales y el lunes se conocerán las ofertas + Agregar ámbito en









El oficialismo avanzó con la concesión de 2.500 km de rutas en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. El detalle de los cuatro tramos que serán gestionados por el sector privado.

El Gobierno dio otro paso con la concesión de 2.500 km de rutas nacionales, con la apertura de ofertas prevista para el 6 de julio.

El Gobierno nacional se dispone a concretar la privatización de otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

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Mediante la resolución 884, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía resolvió precalificar 13 ofertas de las 30 empresas postulantes y fijó la apertura de sobres para el próximo lunes 6 de julio a las 11, por la plataforma CONTRAT.AR. Además, desestimó cinco ofertas que reunían a 12 firmas.

Cabe precisar se trata de la fase B de la segunda etapa de las concesiones de los tramos de la red vial nacional que abarca a las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, además de los accesos A005 y A008.

La resolución mencionada indicó que “corresponde en esta instancia aprobar lo actuado en la primera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0015-LPU25, relativo a la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje de los Tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte de la ‘Red Federal de Concesiones - Etapa II-B’“, indicó la resolución.

Por su parte, el 1 de julio, cinco empresas privadas asumieron la operación, administración y mantenimiento de 1871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas, correspondientes al Tramo Pampa y al Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, en reemplazo de la estatal Corredores Viales S.A.

Corredores Viales: los cuatro tramos de rutas nacionales que serán concesionados La gestión de Javier Milei abrió en febrero la licitación para más de 2500 km de rutas que pasarán a ser gestionadas por el sector privado. Este lunes 6 de julio se conocerán cuáles serán las empresas privadas, que asumirán la gestión, administración y mantenimiento de los siguientes cuatro tramos: El tramo Mediterráneo , de 672 kilómetros , que conecta el corazón productivo del país (Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires);

, de , que conecta el corazón productivo del país (Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires); El tramo Puntano , de 720 km , un corredor clave para la integración regional entre San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y el transporte de cargas de larga distancia;

, de , un corredor clave para la integración regional entre San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y el transporte de cargas de larga distancia; El Portuario Sur, que conecta las provincias de Buenos Aires y La Pampa, de 637 kilómetros , que vincula los accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos;

que conecta las provincias de Buenos Aires y La Pampa, de , que vincula los accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos; El Portuario Norte, conector de Santa Fe y Buenos Aires, de 528 kilómetros, que mejora la conectividad con los principales polos industriales y portuarios del centro del país. Una vez culminada la etapa de evaluación técnica, quedaron precalificadas 13 ofertas, mientras otras cinco fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos establecidos en el pliego. La definición de las concesiones conocerá con la apertura de sobres prevista para el próximo lunes 6 de julio.