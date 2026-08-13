Quién es Adriana Baravalle, nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y experta en IA

La cartera que dirige tiene bajo su órbita organismos clave como el CONICET, el CONAE y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Baravalle participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.

El Gobierno designó a Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua, quien había dejado el cargo a fines de julio.

El nombramiento quedó establecido mediante el Decreto 730/2026 , publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli .

Baravalle llega a la función pública con una extensa trayectoria vinculada a la Inteligencia Artificial, la ciencia de datos, la ciberseguridad y las tecnologías emergentes . Se desempeñaba en la Universidad Austral, donde dirigía el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales y desarrollaba actividades de investigación.

La cartera que dirige tiene bajo su órbita organismos clave como CONICET, CONAE y el Banco Nacional de Datos Genéticos .

Adriana Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral .

En el establecimiento educativo se desempeña como docente e investigadora y forma parte de la Facultad de Ingeniería. Desde 2026 estaba al frente del Laboratorio de Tecnologías Exponenciales. Además, integra el grupo fundador de SynapsIA, un foro dedicado a la innovación y la inteligencia artificial impulsado por la casa de estudio.

A su vez, desarrolló experiencia profesional en el sector privado: fue directora de Data Science and Processing en Eclypsium Inc., Chief Data Officer en Zentricx SRL y consultora en estrategia de datos para sectores como finanzas, seguros, banca, salud, energía, ciberseguridad y organismos de gobierno.

Participó de la Mesa de IA y Ciberseguridad que trabajó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019 y cuenta con experiencia dentro de la Administración Pública Nacional.

Su trayectoria incluye además dos primeros puestos en competencias internacionales de minería de datos. En 2016, integró el equipo de la Universidad Austral que ganó la International Cybersecurity Data Mining Competition, organizada por la Universidad de Kioto, en Japón, entre 42 equipos de 14 países.

Al año siguiente, volvió a obtener el primer puesto en la WSDM Cup, competencia de la conferencia de ACM sobre búsqueda web y minería de datos realizada en la Universidad de Cambridge, Reino Unido.