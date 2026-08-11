Terremoto en Colombia: el Gobierno advirtió que son falsos los centros de acopio difundidos para enviar donaciones

Cancillería y el Ministerio de Seguridad alertaron sobre la circulación de publicaciones engañosas en distintas plataformas. Instaron a no entregar donaciones ni datos personales y recordaron cuáles son los canales oficiales.

El terremoto de magnitud 7,4 dejó graves daños y cientos de víctimas en Colombia.

El Gobierno advirtió este martes que es falsa la información que circula sobre supuestos centros de acopio de donaciones para los damnificados por el terremoto en Colombia.

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La advertencia fue realizada mediante un comunicado conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Seguridad Nacional , luego de que se detectaran publicaciones engañosas en distintos canales y plataformas digitales.

“Se trata de información falsa que, lamentablemente, se vale de la tragedia que atraviesa el pueblo colombiano”, señalaron ambas carteras.

Frente a esta situación, el Gobierno instó a la ciudadanía a no difundir esos mensajes y abstenerse de entregar donaciones o datos personales en los puntos mencionados en las publicaciones.

Las autoridades aclararon además que toda la información vinculada con eventuales campañas de ayuda será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales de Cancillería y del Ministerio de Seguridad.

Argentina ofreció asistencia a Colombia

En el comunicado, ambas carteras informaron que permanecen en contacto con las autoridades colombianas y que el Gobierno argentino transmitió su disposición para brindar la asistencia que resulte necesaria.

“La Argentina reitera su solidaridad y su acompañamiento al pueblo colombiano en este difícil momento”, expresaron.

El pronunciamiento se conoció luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió distintas regiones de Colombia y provocó graves daños materiales y numerosas víctimas.

Según el último balance oficial difundido por el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, el movimiento sísmico dejó 181 muertos, 2.595 heridos y 195 desaparecidos. Los operativos de búsqueda y rescate continúan en las zonas más afectadas.

Los contactos para argentinos en Colombia

Cancillería difundió también los canales habilitados para que los ciudadanos argentinos que se encuentren en Colombia puedan solicitar asistencia:

Teléfono: +57 601 288 0900

+57 601 288 0900 Celular de emergencia: +57 316 875 9292

+57 316 875 9292 Correo electrónico: [email protected]

Terremoto en Colombia: el Gobierno confirmó 181 muertos, más de 2500 heridos y 195 desaparecidos

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia dejó hasta el momento 181 muertos, 2.595 heridos y 195 desaparecidos, según el último balance oficial presentado por el presidente Abelardo De la Espriella. Sin embargo, los reportes difundidos por las autoridades de las regiones más afectadas elevan el número de víctimas fatales a por lo menos 240.

Durante una conferencia de prensa en Pereira, una de las ciudades más castigadas por el movimiento sísmico, el mandatario también informó que 1.136 viviendas quedaron destruidas, 8.357 sufrieron daños y 48 edificios colapsaron. Además, el relevamiento oficial contabilizó afectaciones en 807 establecimientos educativos, 85 centros de salud y 74 carreteras de diferentes zonas del país.

La diferencia entre ambos balances se produjo luego de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunciara que, por disposición presidencial, la información oficial sobre la emergencia sería difundida exclusivamente por la Presidencia.

Los equipos de emergencia continuaban trabajando en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, principalmente en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas.

Frente a la magnitud de la tragedia, el Gobierno declaró el desastre nacional, activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) y movilizó maquinaria pesada, aeronaves y personal especializado. De la Espriella suspendió su agenda oficial para supervisar el dispositivo de emergencia y recorrer algunas de las zonas afectadas. “El Estado está presente y toma acción”, afirmó el mandatario.

Además, buscó transmitir respaldo a las personas afectadas: “Colombia está unida y saldremos adelante juntos. No están solos”.