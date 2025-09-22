El Gobierno fijó en $1.436.861 por tonelada el precio del biodiesel para su mezcla obligatoria con gasoil







La resolución 377/2025 de la Secretaría de Energía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece el valor mínimo de adquisición del biocombustible para las operaciones de septiembre y fija un plazo de pago máximo de siete días.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía estableció en $1.436.861 por tonelada el precio mínimo de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil, en el marco de lo dispuesto por la Ley 27.640 de Biocombustibles.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 377/2025, firmada por la secretaria María Carmen Tettamanti, que dispone que el nuevo valor regirá para las operaciones de septiembre desde la entrada en vigencia de la norma y hasta que sea reemplazado por otro. La resolución fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Además, la resolución fija que el plazo de pago del biodiesel no podrá superar los siete días corridos a partir de la fecha de la factura correspondiente.

Un mercado bajo revisión constante Según lo señalado en los considerandos, la decisión responde a las condiciones actuales del mercado de biocombustibles y reemplaza el precio definido previamente por la resolución 369/2025, vigente desde el 10 de septiembre.

La normativa establece que las petroleras deben adquirir un porcentaje de biodiesel a empresas productoras para luego incorporarlo al gasoil que llega a las estaciones de servicio. El precio fijado por el Estado es clave porque asegura rentabilidad a los fabricantes y, al mismo tiempo, evita distorsiones en la cadena de comercialización. Biodiesel Argentino 2.jpg El Gobierno prorroga el corte del biodiesel al 12,5%. Amanecer Rural Qué esperar del mercado de biocombustibles El precio de $1.436.861 por tonelada se mantendrá hasta que la Secretaría de Energía disponga una nueva actualización. Dado el contexto inflacionario y la dinámica del mercado de biocombustibles, se prevé que ocurran más ajustes en los próximos meses. El desafío del Gobierno será sostener la producción nacional, evitar distorsiones en los precios de los combustibles y garantizar el abastecimiento de gasoil en todo el país.