El acuerdo ayudará a la administración del presidente Javier Milei a hacer frente a la demanda de dólares, luego de la intervención del BCRA. En el mercado se especula con que la ayuda será de un mínimo de u$s10.000 millones.

En las últimas ruedas, el Banco Central tuvo que tener una activa intervención en el mercado ante una fuerte demanda de dólares. Entre el miércoles y el viernes pasado, la entidad debió desprenderse de u$s1.100 millones para intentar sostener la cotización en el techo de la banda.

La asistencia consistiría en un swap (intercambio de monedas) semejante al que el país tiene actualmente con China. El presidente Javier Milei confirmó este viernes en Córdoba el anticipo de este medio en cuanto a que se busca un respaldo de la administración de Donald Trump en momentos en que el Banco Central debe intervenir fuertemente en el mercado de cambios para contener el valor del dólar.

El primer mandatario reconoció que su gobierno está en tratativas con el Tesoro de EE. UU. para obtener una línea que permita hacer frente a los próximos vencimientos de deuda que el país deberá encarar en 2026. " Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados" , indicó.

Un swap de monedas consiste en un acuerdo financiero entre dos partes para intercambiar pagos de capital e intereses en diferentes divisas. Milei dijo al diario La Voz del Interior: "Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y es cuestión de tiempo también".

Tras sus declaraciones, en el mercado se especula con que el acuerdo podría ser como mínimo de u$s 10.000 millones.

En medios de la Casa Rosada se comenta que el Gobierno está realizando intensas gestiones con el objetivo de encontrar “un hueco” en la agenda de Donald Trump con el propósito de organizar la primera visita de Estado de Milei a Washington. En ese marco se anunciaría el apoyo del Tesoro norteamericano. En principio, se espera que pueda llevarse a cabo a mediados de octubre.

Sin embargo, el aumento de las tensiones en el mercado de cambios llevaron a que el gobierno planteara la necesidad de adelantar el anuncio. Asi, se confirmó que este martes en Nueva York, el presidente Milei mantendrá una bilateral con su par norteamericano, Donald Trump.

Reconocimiento

En lo inmediato, está este domingo el presidente Milei partira rumbo a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, oportunidad en la que sumará una parada clave: se reunirá con inversores privados. Irá acompañado del ministro de Economía, Luis Caputo.

En tanto, este lunes el jefe de Estado se reunirá con la directora del FMI, Kristalina Georgieva acompañado por el canciller Gerardo Werthein; el Ministro de Economía, Luis Caputo; la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el Secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

El miércoles Milei será distinguido con el Global Citizen Award por su labor en las reformas económicas que promueve. Tambien la entidad le ofrecerá una distinción al presidente de Francia, Emanuel Macron y . Gianni Infantino, titular de la FIFA

Se trata de un premio otorgado por el Atlantic Council, un centro de estudios estadounidense La ceremonia de entrega será el próximo 24 de septiembre en una cena de gala que será ofrecida en La Gran Manzana en donde se congregarán líderes internacionales, diplomáticos y otras figuras influyentes. Al encuentro podría asistir la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Este respaldo internacional se produce en un momento clave, a solo un mes de las elecciones de medio término. Scott Bessent, secretario del Tesoro será el encargado de entregar el premio, en una muestra más del apoyo de la administración republicana al programa de Milei.