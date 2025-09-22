Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 22 de septiembre

Las miradas nuevamente estarán en el dólar oficial que la semana pasada se ubicó en el techo de la banda cambiaria, contenida por la venta de reservas del Banco Central (BCRA). El Gobierno anunció retenciones 0 al agro hasta finales de octubre con el fin de que aumente la oferta de dólares en momentos de mayor tensión cambiaria.
Tras novedades del auxilio de EEUU, afloja la presión sobre el dólar mayorista
El mercado mira la evolución del dólar este lunes luego de que el Gobierno recibiera un respaldo del Tesoro de los Estados Unidos y además confirmara que vuelven las retenciones cero para los granos hasta el 31 de octubre.
