Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 22 de septiembre

Fuerte rebote de las acciones y bonos: los ADRs se disparan hasta 22% tras mensaje de apoyo de Bessent

Los bonos en dólares y los ADRs rebotan con fuerza este lunes 22 de septiembre luego del mensaje de apoyo de Scott Bessent a la Argentina. El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, en una seguidilla de posteos, aseguró que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" y que el Tesoro de Estados Unidos "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina". Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública, tal como anticipó Ámbito.