SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
22 de septiembre 2025 - 10:52

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 22 de septiembre

Expectativa por la cotización del dólar ante los intentos del Gobierno de generar mayor cantidad de oferta.

Expectativa por la cotización del dólar ante los intentos del Gobierno de generar mayor cantidad de oferta.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Las miradas nuevamente estarán en el dólar oficial que la semana pasada se ubicó en el techo de la banda cambiaria, contenida por la venta de reservas del Banco Central (BCRA). El Gobierno anunció retenciones 0 al agro hasta finales de octubre con el fin de que aumente la oferta de dólares en momentos de mayor tensión cambiaria.

Paralelamente, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, aseguró que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" y que el Tesoro de Estados Unidos "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina".

Live Blog Post

Fuerte rebote de las acciones y bonos: los ADRs se disparan hasta 22% tras mensaje de apoyo de Bessent

Los bonos en dólares y los ADRs rebotan con fuerza este lunes 22 de septiembre luego del mensaje de apoyo de Scott Bessent a la Argentina. El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, en una seguidilla de posteos, aseguró que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" y que el Tesoro de Estados Unidos "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina". Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública, tal como anticipó Ámbito.

Live Blog Post

"EEUU está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina", afirmó el secretario del Tesoro

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, en una seguidilla de posteos, aseguró que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" y que el Tesoro de Estados Unidos "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina". Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública, tal como anticipó Ámbito.

Live Blog Post

El Gobierno anunció retenciones cero para todos los granos

El Gobierno confirmó que vuelven las retenciones cero para los granos hasta el 31 de octubre. A través de un tuit de Manuel Adorni, el vocero presidencial se dio la noticia que garantiza que el Gobierno contará con una importante oferta de dólares y le permitirá calmar la volatilidad del dólar. La decisión alcanza a la soja, el maíz, el trigo, el girasol y otros cultivos.

Live Blog Post

Javier Milei reprogramó su viaje a EEUU y postergó la reunión con Kristalina Georgieva

Por Liliana Franco

El Presidente tenía previsto volar este domingo aunque finalmente lo hará este lunes luego de encabezar la mesa política y reunirse con su Gabinete en la Casa Rosada.

Live Blog Post

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 22 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.475. El BCRA volvió a intervenir fuerte para mantener la cotización en el techo de la banda.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias