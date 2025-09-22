ANSES en octubre 2025: todos los aumentos y montos confirmados para el próximo mes

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 1,9% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación que analizó el INDEC.

Junto con los haberes actualizados, ANSES entregará un bono de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren la mínima.

El miércoles 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto. Y, de acuerdo al decreto de la nueva fórmula de movilidad , que rige desde el año pasado, los montos de las prestaciones de Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) se modifican mensualmente dependiendo de cuánto fue la inflación dos meses antes registrada.

A su vez, con el fin de mitigar los efectos de la inflación, la entidad previsional continuará entregando un bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados. ¡Conocé los nuevos montos!

Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en octubre, correspondiente al dato de la inflación de agosto que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El cual toma como referencia el IPC de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

Además, el organismo entrega un bono de ingresos adicional . El objetivo de este refuerzo mensual que se adjunta a ciertos de los programas, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus titulares accedan a los bienes y servicios esenciales.

El proyecto de Presupuesto 2026, anunciado la semana pasada por el presidente Javier Milei, confirma su continuidad durante el próximo año, aunque no contempla aumentos en su valor. El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $326.304,88. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $396.304,88 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

Jubilaciones, pensiones y Asignaciones Familiares: montos confirmados para octubre 2025

Con este nuevo ajuste, y si la entidad continua entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobran el monto mínimo, estos serán los próximos valores:

Jubilación Mínima: $396.304,88 ( $326.304,88 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96 ( $261.016,96 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva: $298.381,85 ( $228.381,85 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.154.562,04 a $2.195.498,72.

jubilados anses.jpg Depositphotos

Por otro lado, el total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $117.229,14 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($93.783,31), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $381,789,19, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $58,572,85, y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $190.714,27 en octubre 2025.