El canal de Panamá en disputa: se reavivó la tensión con China y su tráfico empezó a acumularse

Cerca de un 30% más de buques pasan por allí, por una demanda desatada por la crisis en el Golfo Pérsico. Por otro lado, la gestión panameña apuntó contra el gigante asiático por "presión económica y acciones que afectaron a barcos con bandera panameña".

El canal de Panamá volvió a ser objeto de críticas entre EEUU y China , en medio de un momento de tensión por la crisis en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz. La zona vivió un incremento de buques que pasan por allí en los últimos días y la gestión del país centroamericano apuntó contra el gigante asiático por " presión económica y acciones que afectaron a barcos con bandera panameña".

Habitualmente, hay unos 90 buques en las zonas de fondeadero , designadas para la espera y reposicionamiento de las naves. Pero este martes se registraron cerca de 116 entre el Pacífico y el Atlántico , según sostuvo a CNN el vicepresidente de Operaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) Boris Moreno .

El funcionario negó que haya un colapso o congestión por ese salto, que simbolizó cerca de un 30%. Más bien, detalló que se trata de un aumento de la demanda por la crisis en el Golfo Pérsico. En enero, pasaban 32 buques por día y el promedio es de 36, pero la ACP informó que en los últimos días están pasando entre 38 y 41.

La situación también está elevando los costos para quienes deciden aprovechar los cinco cupos diarios de buques que no tienen reserva para pasar por la vía. Las subastas llegó en los últimos días hasta los u$s4 millones, más de 10 veces superior al promedio habitual.

El miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió a un comunicado, firmado por EEUU y cinco países de la región, en el que dijo que incurrieron en declaraciones “completamente infundadas”. Los países firmantes junto a EEUU son Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, los cuales expresaron que están en “una vigilancia constante ante la presión económica por parte de China y las acciones recientes que afectaron a embarcaciones con bandera panameña”.

Al respecto, el gobierno panameño investiga la situación ya que desde marzo registró un aumento significativo en la detención de sus buques en puertos chinos por presunta inspección. A finales de febrero, Panamá tomó la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, en ambos extremos del Canal, luego que su Corte Suprema de Justicia declarara como inconstitucional un contrato con Panama Ports Company y su filial hongkonés CK Hutchinson Holding, grupo que por casi tres décadas operó esas terminales.

“Estas acciones, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia independiente de Panamá sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringir la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”, denunció el grupo de países en su declaración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecRubio/status/2049259430517055991&partner=&hide_thread=false The sovereignty of our hemisphere is non-negotiable. We are deeply concerned by China’s targeted economic pressure after the Balboa & Cristóbal terminals decision. We stand in solidarity with Panama. Any attempts to undermine Panama’s sovereignty are a threat to us all.… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 28, 2026

En respuesta, este miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, sostuvo que “esas declaraciones son infundadas y distorsionan la realidad”. Además, ironizó con las siguientes preguntas: “¿Quién ocupaba durante mucho tiempo el Canal de Panamá, invadió armadamente Panamá y pisoteaba arbitrariamente su soberanía y dignidad?”.

Jian adhirió que “la respuesta es evidente por sí sola” y agregó que “quien politizó y convirtió en cuestión de seguridad los puertos es EEUU". En ese sentido, detalló que las autoridades competentes chinas "realizan inspecciones normales de buques conforme a las leyes y regulaciones”. Respecto a la disputa de Balboa y Cristóbal, expresó que la posición de China "fue clara y defenderá firmemente sus propios derechos e intereses legítimos”.

Este martes el propio secretario de Estado de EEUU Marco Rubio compartió en sus redes sociales la declaración conjunta entre los seis países en apoyo a Panamá. “La soberanía de nuestro hemisferio es innegociable. Estamos profundamente preocupados por la presión económica dirigida de China tras la decisión sobre las terminales de Balboa y Cristóbal. Nos solidarizamos con Panamá. Cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza para todos nosotros”, expresó en X.

China exige a Meta revertir la compra de una startup de IA y refuerza su control sobre el sector

El gobierno de China ordenó a Meta revertir la compra de la startup de Inteligencia Artificial (IA) Manus, una operación de u$s2.000 millones cerrada hace cuatro meses, en una decisión que marca un endurecimiento inédito del control estatal sobre acuerdos tecnológicos incluso fuera de su territorio.

La orden fue emitida por el principal organismo de planificación económica del país, que exigió deshacer la transacción en un plazo de semanas y devolver los activos chinos de la empresa a su estado original.

La medida impacta sobre un acuerdo que ambas compañías ya consideraban finalizado. De hecho, empleados de Manus se habían trasladado a oficinas de Meta en Singapur, sus ejecutivos se integraron al equipo de inteligencia artificial de la firma estadounidense y los inversores (entre ellos Tencent, ZhenFund y HongShan) ya habían recibido sus pagos.