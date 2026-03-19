China acelera la guerra del futuro con el uso intensivo de inteligencia artificial en su ejército + Seguir en









El gigante asiático anunció la nueva etapa de su estrategia de desarrollo militar. En este sentido y ante un escenario en creciente tensión, el gobierno de Xi Jinping incrementará un 7% sus gastos en defensa para el año corriente.

China avanza en la tecnologización de su ejército.

En medio de las tensiones globales y la reconfiguración del mapa geopolítico, China presentó una doctrina. Durante las 'Two Sessions' - las reuniones políticas más importantes del año, con los principales referentes del Partido Comunista Chino -, el gobierno dejó en claro que apunta a la "inteligentización" de la política militar. En ese sentido la inteligencia artificial, los sistemas autónomos y el control de datos en tiempo real serán ejes centrales de la forma en que el Ejército Popular de Liberación (EPL) piensa los conflictos del futuro.

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En este sentido, China también anunció los pasos a seguir en este campo: gastará unos u$s278.000 millones en 2026, lo que significa un aumento del 7%.

China y la inteligentización de su ejército La inteligentización aparece como la tercera etapa en la transformación militar china, después de la mecanización y la informatización. En sentido estricto, esta nueva fase busca incorporar IA al armamento y las dinámicas ya existentes para acelerar la toma de decisiones en el campo de batalla, perfeccionar los sistemas de comando y ampliar la conciencia situacional en tiempo real de la estructura militar.

china eeuu as.jpg En medio del avance de EEUU, China avanza en la "inteligentización" de su ejército. Imagen creada con inteligencia artificial Detrás de esa estrategia está lo que los planificadores chinos definen como "dominancia en la toma de decisiones". La premisa es directa: en una guerra moderna, la ventaja no pasa necesariamente por tener más tropas, sino por procesar la información más rápido que el rival.

Para Beijing, además, los conflictos por venir no se limitarán al plano físico. En los análisis estratégicos chinos gana espacio la noción de "meta-guerras", una dinámica que combina operaciones militares convencionales con ciberataques, psyops y guerras informativas.

La fusión militar-civil y el control interno, en el centro del plan Uno de los pilares de esta transformación es la fusión militar-civil, una estrategia orientada a integrar universidades, compañías privadas e industrias estatales al desarrollo tecnológico de defensa. La premisa es que los avances generados en el ámbito civil puedan trasladarse de manera directa al sistema militar. Así, durante las Two-Sessions, el gobierno de Xi Jinping afirmó que sus áreas prioritarias son la IA, el desarrollo de la computación cuántica, las armas hipersónicas y los sistemas avanzados de vigilancia. En paralelo, China también destina recursos al desarrollo de misiles de nueva generación, plataformas navales y submarinos de última generación. La lógica detrás de esa apuesta es clara: en vez de replicar el despliegue militar global de Estados Unidos, sostenido en una extensa red de bases en el exterior, Beijing busca compensar con capacidad tecnológica e influencia regional. La respuesta china a la reconfiguración del panorama global Detrás de esta estrategia también hay una lectura definida del escenario internacional. El ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, analizó recientemente que el sistema global avanza desde un esquema unipolar hacia uno multipolar, con un nivel creciente de competencia tecnológica, tensiones geopolíticas y fragmentación económica. China es uno de los jugadores globales que toma cada vez más relevancia en los diferentes planos, incluyendo el militar: hoy el gigante rojo concentra el 44% del gasto militar de toda Asia, aunque destina apenas el 1,26% de su PBI a defensa, una proporción muy inferior al 3,5% de Estados Unidos. En este escenario, Taiwán seguirá siendo un norte para el gobierno chino. Las autoridades reafirmaron el compromiso con su recuperación como un objetivo estratégico de largo plazo, aunque Beijing mantiene oficialmente la reunificación pacífica como vía preferida.