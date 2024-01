El Gobierno pagó u$s1.550 millones a bonistas y se resiente la posición del BCRA

Igualmente, sí es un tema a seguir de cerca porque podría precipitar el escenario para una próxima corrección del tipo de cambio. Hasta el momento, para Ber, una devaluación podría llegar recién entre fines de marzo y abril, en busca de incentivar la liquidación de la cosecha gruesa. Pero el levantamiento del cepo “quedaría para más adelante” por la necesidad de fortalecer reservas “no sólo a través de las exportaciones, sino también del acceso a financiamiento externo”.

Este último punto todavía no aflora dentro de la gestión mileista. No aparecen préstamos repo con bancos a la vista y el swap con China se encuentra en stand by, en parte condicionado por la gestión de Diana Mondino, quien no exhibe gestos de consolidación estratégica con el gigante asiático.

Desde el lunes que Caputo sostiene encuentros con la delegación técnica del FMI, junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y parte del equipo del BCRA, a cargo de Santiago Bausili. El objetivo de mínima es reacondicionar el acuerdo para que el organismo desembolse los u$s3.300 millones que tendrían que haber aterrizado en noviembre.

Mientras tanto, para el economista titular de la consultora Sarandí, Sergio Chouza, la brecha se seguirá ampliando por “la inconsistencia” del propio plan. Para el especialista, el éxito del programa radica en que los agentes crean que el Gobierno podrá mantener el dólar oficial con un crawling peg del 2%, sin nuevos saltos de proporciones. “Con esta inflación es muy difícil”, plantea Chouza. En un escenario moderado sobre evolución de precios, sostiene en que a abril Milei llegará con un dólar oficial “más apreciado que el que dejó el Gobierno anterior”. “No hay tasa en pesos, no es un plazo de dolarización, no permite salir del cepo, no garantiza un ancla de expectativas, no alinea incentivos ni reduce distorsiones”, concluye el economista en su cuenta de X.