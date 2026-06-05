Cuánto sale cambiar el termotanque en junio 2026: precios y opciones en el mercado

Una renovación de este elemento puede demandar una inversión importante, pero existen alternativas para distintos presupuestos.

Cuando llegan los meses más fríos, este artefacto tiene que estar en óptimas condiciones.

Contar con agua caliente durante todo el día es uno de los servicios básicos más necesarios dentro de un hogar . Por eso, cuando el termotanque empieza a mostrar fallas , muchos propietarios se preguntan si lo mejor que pueden hacer es repararlo o directamente reemplazarlo por uno nuevo.

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La decisión suele depender de la antigüedad del aparato, el nivel de desgaste interno y el costo de las reparaciones suelen ser factores determinantes. Como llegaron los días más frescos del año, es fundamental tener este tipo de aparatos en condiciones para poder protegerse y estar cómodo.

Este aparato es fundamental en todo hogar.

La vida útil promedio de un termotanque es de 20 años , aunque la duración real depende del mantenimiento, la calidad del agua y la frecuencia de uso.

Uno de los principales indicios para hacer un reemplazo aparece cuando el equipo pierde capacidad para mantener la temperatura adecuada . También es habitual detectar problemas cuando el agua caliente se agota rápidamente o cuando el sistema demora demasiado tiempo en recuperar la temperatura habitual.

Las pérdidas de agua constituyen otra señal de alerta, si el tanque presenta perforaciones o fisuras internas, la reparación no es para nada conveniente desde el punto de vista económico. En muchos casos, el costo de la intervención es muy parecido al valor de un equipo nuevo.

Además, una filtración persistente puede derivar en situaciones de riesgo, afectando el funcionamiento general del aparato.

Evaluar precios A veces, comprar un nuevo termotanque es más conveniente que arreglar uno viejo. Pexels

Las fallas más comunes de este aparato

El desgaste natural provoca distintos inconvenientes con el paso de los años., algunos pueden solucionarse con mantenimiento, mientras que otros anticipan la necesidad de una renovación.

La corrosión interna es uno de los problemas más habituales, ya que el contacto permanente con el agua deteriora progresivamente algunas piezas del tanque. Cuando este proceso avanza demasiado, el rendimiento disminuye y aparecen pérdidas.

Otra falla frecuente es la acumulación de minerales en zonas donde el agua contiene altos niveles de sales. Esa situación puede reducir el caudal de agua caliente y afectar el funcionamiento de las cañerías internas.

También existen inconvenientes por el ánodo de magnesio, una pieza diseñada para proteger el interior del tanque frente a la corrosión. Cuando se desgasta por completo, la estructura queda más expuesta al deterioro.

Entre los desperfectos más reportados figuran, además:

goteras o pérdidas de agua

obstrucción del piloto en equipos a gas

fallas en el termostato

resistencia dañada en modelos eléctricos

problemas eléctricos que provocan cortes o activación de la térmica

Persona en cocina Un termotanque en buen estado es fundamental durante los meses más fríos del año. Pexels

Precios y opciones de termotanques en junio 2026

Los valores actuales varían según la capacidad, la fuente de energía y la tecnología incorporada.

Gama económica: entre $200.000 y $350.000

En este segmento aparecen equipos destinados a hogares pequeños o viviendas con uno o dos habitantes. Los modelos eléctricos de entre 30 y 55 litros integran la oferta más accesible, suelen contar con potencias de 2.000 W y sistemas básicos de aislamiento térmico.

También se encuentran alternativas eléctricas de 60 a 90 litros con termostatos mecánicos y protección anticorrosiva estándar. En el caso de los equipos a gas, las capacidades son de 80 litros, con sistemas de seguridad convencionales y una recuperación de temperatura más rápida que los eléctricos equivalentes.

Gama media: entre $350.000 y $700.000

Esta categoría apunta a familias de cuatro integrantes. Los termotanques eléctricos de entre 85 y 120 litros incorporan mejores niveles de eficiencia energética, generalmente clase A o B. Algunos incluyen doble ánodo de magnesio y opciones de instalación versátiles.

Por el otro lado, los modelos a gas de 80 a 120 litros ofrecen sistemas de alta recuperación, mejor aislamiento térmico e incluso tanques interiores con tratamientos especiales para soportar mayores exigencias.

Gama alta: desde $700.000 hasta más de $1.200.000

En el segmento premium hay equipos pensados para viviendas con varios baños en los que se dan muchos consumos simultáneos. Los termotanques a gas de 120 a 160 litros incorporan quemadores de gran potencia, sensores de seguridad avanzados y estructuras reforzadas.

También existen versiones eléctricas con paneles digitales que permiten programar horarios, ajustar temperaturas precisas y hasta activar modos de ahorro energético.

Entre las alternativas más sofisticadas se destacan los termotanques solares de entre 150 y 300 litros, estos sistemas aprovechan la energía solar como fuente principal y suelen incorporar un respaldo eléctrico para los días con menor radiación.