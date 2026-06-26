El ingreso disponible creció en abril, tras siete bajas consecutivas: ¿qué pasará en los próximos meses?

La mejora salarial y una menor inflación fueron determinantes para que el dinero que le queda a los trabajadores y jubilados después de afrontar gastos fijos haya mostrado una mejoría en abril.

El ingreso disponible , es decir, los salarios registrados menos los gastos fijos , creció 0,8% mensual en abril, aunque en la medición interanual sigue 1% por debajo . La mejora tras siete meses al hilo de caídas fue producto del incremento salarial por encima de la inflación y el menor impacto de las tarifas. Para mayo, existe la posibilidad de haya ocurrido un nuevo avance , aunque no todos los analistas están seguros de que haya una mejora salarial hacia delante.

El dato de ingreso disponible se desprende de Equilibra , que destacó que el aumento estuvo concentrado en los asalariados privados formales, que subieron 1,6% mensual y 1,5% interanual, ya que el resto de los ingresos sufrió otra contracción : los asalariados públicos cayeron 1,1% mensual y 6,6% interanual, las jubilaciones mínimas con bono retrocedieron 0,7% mensual y 9,2% interanual y las jubilaciones no mínimas cayeron 0,2% mensual y 3,5% contra el mismo mes del año pasado.

En términos generales, el ingreso disponible registrado se mantiene 14,5% por debajo del promedio de entre enero y septiembre de 2023 , en la antesalada a la transición presidencial.

El informe de la consultora que dirige Martín Rapetti detalló además que el ingreso real registrado creció 0,7% mensual y se mantiene sin cambios en la variación interanual si es medido con el IPC actualizado con ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2017-2018 (ENGHo) , la metodología con la que el gobierno iba a actualizar las mediciones de INDEC, pero que en febrero pausó hasta nuevo aviso.

Equilibra explicó que — de manera similar al ingreso disponible — los salarios en términos reales se ubican muy por debajo al promedio de enero-septiembre de 2023. En concreto, están 9,3% por debajo de los meses previos al cambio de Gobierno . Se trata de "una brecha que se reduce a 7,1% con los ponderadores desactualizados de 2004/05" y que el gobierno sigue utilizando para sus mediciones".

luz gas tarifas electricidad Las tarifas tienen un peso cada vez mayor en los ingresos de las familias. Depositphotos

El panorama hacia delante: dólar, tarifas y actividad

Para mayo, la consultora explicó que la inflación general medida con la ENGHo 2017/18 descendió a 2,2% — una baja de 0,5 puntos contra abril, mientras que la inflación de gastos fijos fue 2,7% — una desaceleración de 1,5 puntos respecto al mes previo —, "lo que abre la posibilidad de una segunda mejora consecutiva del ingreso disponible para el quinto mes del año".

Por su parte, la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia consideró que "aunque la desaceleración de la inflación se consolida en el corto plazo, la mejora en los ingresos reales y en la actividad económica aún no está garantizada, en un contexto donde las expectativas, el dólar y las tarifas seguirán siendo variables clave".

Explicó que la baja de la inflación "se explicó principalmente por la moderación de servicios públicos, que pasó de más de 5% de promedio mensual en el primer trimestre a cerca de 3% en abril-mayo". Por lo tanto, se argumentó que para que la suba de precios siga cediendo "será clave que las tarifas de luz, gas y agua no vuelvan a saltar -algo que no pasaría hasta septiembre-".

Citando datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) detalló que el valor de la canasta de servicios públicos básicos llegó a representar más del 14% del salario promedio registrado el mes pasado, "consolidando una severa presión sobre los ingresos reales en comparación con los niveles históricos y alterando de manera estructural el patrón de consumo de bienes y servicios ante la retracción del ingreso disponible de las personas y las familias".

Además, desde el IPyPP agregaron que "el promedio salarial registrado suele ocultar realidades heterogéneas: la presión de la canasta de servicios públicos se agudiza críticamente al examinar los deciles de ingresos informales y de la economía popular (no cubiertos por las negociaciones paritarias), en los que el peso de las tarifas sobre el ingreso disponible llega a duplicar los valores del sector formal".

Respecto al dólar, los analistas del Banco Provincia destacaron las subas en lo que va de junio y sus posibles impactos sobre los precios. "Aunque la inflación no se aceleró por ahora, esto podría traer algunos vaivenes en el próximo tiempo", y se explicó que "las expectativas, variable clave para la formación de precios, se ubican entre 1,5 y 2% para la segunda mitad del año".

Por su último, subrayaron que el salario real privado registrado sigue 2% por debajo del cierre del año pasado. "Hacia adelante, será clave que las paritarias dejen de ser la principal ancla del programa antiinflacionario: caso contrario, será difícil que el poder adquisitivo rebote de manera sostenida, y con él la demanda interna", agregaron.

Desde la consultora ACM proyectaron una recuperación gradual del salario real en torno al 0,5% para 2026. Sin embargo, advirtieron dos dificultades hacia delante. La primera es que "no se consolide la recuperación de la actividad y persista la heterogeneidad sectorial, especialmente entre ramas más intensivas en mano de obra, lo que limitaría la capacidad de recomposición salarial en el segmento formal".

En segundo lugar, mencionaron "una desinflación más lenta o episodios de mayor tensión cambiaria podrían acelerar el pass-through a precios y erosionar los aumentos nominales, aun dentro del esquema de bandas".