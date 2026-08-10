Mark Zuckerberg defendió una superinteligencia personal para todos y advirtió contra la concentración del poder de la IA

El fundador de Meta publicó una carta en la que planteó que la próxima etapa de la inteligencia artificial debe orientarse al empoderamiento individual y no quedar restringida a pocas empresas, gobiernos o instituciones. También defendió los modelos abiertos, la infraestructura para IA, la gobernanza independiente y la cooperación con el Estado para reducir riesgos.

Mark Zuckerberg publicó una carta sobre la superinteligencia artificial. Defendió agentes personales para todos, modelos abiertos, gobernanza independiente, infraestructura y balance de poder.

Mark Zuckerberg publicó una carta, en el marco del lanzamiento de Muse Glimmer , en la que expuso su visión sobre el futuro de la superinteligencia artificial y defendió un modelo basado en el acceso amplio a herramientas personales de IA. Bajo el título “The Future is for Everyone”, el fundador de Meta sostuvo que las preguntas centrales de esta etapa serán quién tendrá acceso a la superinteligencia y hacia qué objetivos será dirigida.

En el texto, Zuckerberg planteó una crítica a los enfoques que promueven una concentración extrema de la tecnología como camino para reducir riesgos. Según su mirada, una superinteligencia controlada por un pequeño grupo de empresas, gobiernos o instituciones podría generar un desequilibrio de poder contrario a la seguridad, la libertad y la prosperidad.

Frente a ese escenario, propuso una filosofía basada en tres principios: empoderamiento individual, invención y balance de poder. Para Zuckerberg, la clave para un futuro positivo no será desarrollar una única superinteligencia centralizada, sino distribuir capacidades avanzadas de IA entre miles de millones de personas.

Zuckerberg sostuvo que cada persona debería tener acceso a un agente personal capaz de comprender sus objetivos, intereses y necesidades. Ese asistente, según explicó, podría trabajar de manera permanente para ayudar en áreas como relaciones personales, salud, carrera, finanzas, administración del hogar, aprendizaje y hobbies.

El fundador de Meta planteó que estos agentes deberán contar con opciones fuertes de privacidad y seguridad, para que los usuarios puedan confiarles información personal. En ese punto, comparó el objetivo con el estándar de privacidad que la compañía desarrolló en WhatsApp mediante cifrado de extremo a extremo.

También señaló que la interacción con esos asistentes no se limitará a computadoras o teléfonos. Zuckerberg mencionó que las personas podrán utilizarlos desde distintos dispositivos, incluidos anteojos inteligentes, para recibir asistencia sin dejar de estar presentes en su entorno cotidiano.

La idea central es que la superinteligencia funcione como una herramienta de ampliación de capacidades individuales, más que como un sistema orientado únicamente a automatizar tareas.

Invención antes que automatización

Uno de los puntos más relevantes de la carta es la defensa de la invención como principal aporte de la superinteligencia. Zuckerberg afirmó que las primeras herramientas de IA podían responder preguntas o realizar tareas rutinarias, pero que la próxima etapa estará marcada por sistemas capaces de ayudar a descubrir conocimiento, diseñar productos, crear negocios, desarrollar medicamentos y resolver problemas complejos.

Según su visión, mientras la cantidad de preguntas que una persona puede hacer en un día es limitada, el número de invenciones útiles que la superinteligencia puede generar para ayudar a cumplir objetivos sería mucho mayor.

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Ese enfoque también aparece asociado al impacto económico. Zuckerberg proyectó que las personas podrán crear nuevos negocios con menos capital inicial y equipos más pequeños, lo que podría derivar en una economía más emprendedora.

El fundador de Meta sostuvo que, en el futuro, grupos reducidos de personas asistidas por agentes de IA podrían operar empresas de escala significativa. Desde esa mirada, el tamaño promedio de las compañías podría reducirse, pero el número total de emprendimientos, servicios y oportunidades podría aumentar.

Educación, ciencia y salud

Zuckerberg también planteó que la superinteligencia personal puede transformar la educación mediante tutores personalizados con conocimiento avanzado en todas las materias y paciencia ilimitada. Según la carta, esto permitiría que estudiantes y adultos reciban asistencia adaptada a sus necesidades, incluso en áreas donde hoy solo acceden quienes pueden pagar apoyo adicional.

En ciencia, sostuvo que la IA acelerará la investigación mediante la formulación, prueba y refinamiento de hipótesis durante semanas o meses. Como ejemplo, mencionó el trabajo de Biohub con modelos biológicos abiertos relacionados con células virtuales y proteínas.

El texto también vincula estos avances con la salud personalizada. Zuckerberg planteó que la diversidad biológica de las personas y la existencia de múltiples enfermedades menos frecuentes harán necesario que los propios pacientes tengan una participación más directa para destrabar terapias personalizadas y acelerar ensayos clínicos.

Según su visión, la superinteligencia puede contribuir a acelerar el objetivo de curar o prevenir enfermedades, aunque advirtió que ese potencial debe convivir con políticas para reducir riesgos biológicos y químicos.

El empleo frente al avance de la IA

La carta reconoce la preocupación por el desplazamiento laboral, pero cuestiona la idea de que la IA necesariamente vaya a automatizar empleos más rápido de lo que puede ampliar las capacidades de las personas.

Zuckerberg sostuvo que el resultado dependerá del equilibrio entre dos fuerzas. Por un lado, laboratorios y empresas que usan IA para automatizar trabajo. Por otro, herramientas personales que expanden las capacidades individuales y permiten crear nuevas actividades.

Según su planteo, si la superinteligencia se orienta principalmente a la invención, puede aumentar la productividad y abrir nuevas categorías de empleo. Como ejemplos futuros, mencionó estudios de productos de una sola persona, diseñadores de mundos y experiencias, o “biólogos personales” asistidos por IA para formular tratamientos personalizados.

Zuckerberg no negó que el trabajo cambiará. Sin embargo, sostuvo que la transición puede ser más manejable si cada persona cuenta con un agente capaz de enseñarle nuevas habilidades y ayudarla a adaptarse.

Infraestructura, data centers y comunidades

Otro eje de la carta es la infraestructura necesaria para sostener el desarrollo de la inteligencia artificial. Zuckerberg planteó que los proyectos de centros de datos deben generar beneficios concretos para las comunidades donde se instalan, con empleos locales, inversión en escuelas y servicios públicos, cuidado ambiental y prevención de aumentos en el costo de la energía.

El fundador de Meta denominó a ese enfoque “community compact” y anunció un fondo llamado Future Is For Everyone Fund para apoyar directamente a las comunidades donde la compañía invierta.

Como ejemplo, mencionó el caso de Richland Parish, en Louisiana, donde Meta construye un gran centro de datos y donde los docentes recibieron un bono de u$s50.000 por el aumento de la recaudación impositiva derivada de esa inversión.

Zuckerberg también sostuvo que Meta busca mantener bajos los precios de electricidad mediante la construcción de infraestructura propia de generación energética en los lugares donde invierte. Según explicó, eso permitiría evitar que los data centers consuman energía destinada a las comunidades locales y, en algunos casos, entregar excedentes de bajo costo.

En materia hídrica, afirmó que los centros de datos de la compañía están diseñados para estar entre los más eficientes del mundo y que el objetivo es ser “water-positive” hacia 2030, es decir, restaurar más agua de la que consumen en las cuencas donde operan.

Seguridad, ciberseguridad y riesgos biológicos

Zuckerberg también abordó los riesgos asociados al uso indebido de la IA, especialmente en ciberseguridad, bioterrorismo y diseño de compuestos dañinos. Sin embargo, rechazó que la respuesta principal sea restringir masivamente el acceso a capacidades avanzadas.

Según su mirada, una distribución amplia de capacidades puede fortalecer a los defensores, especialmente en ciberseguridad. En la carta, sostuvo que los sistemas abiertos y ampliamente desplegados permiten que más personas identifiquen vulnerabilidades, endurezcan sistemas y actualicen herramientas de protección.

El fundador de Meta propuso que los laboratorios de IA de frontera destinen recursos técnicos relevantes para ayudar al Gobierno a proteger infraestructura crítica. También planteó compartir con las autoridades puntos intermedios de entrenamiento de modelos avanzados antes de que el entrenamiento termine, para que el Estado pueda evaluar riesgos y reforzar sistemas sensibles.

En materia biológica y química, pidió mantener la investigación para reducir daños en los modelos, pero también señaló que los gobiernos deberían concentrarse en controlar la producción física y distribución de materiales peligrosos, además de acelerar los procesos regulatorios para nuevas curas.

Modelos abiertos, liderazgo estadounidense y gobernanza

En la carta, Zuckerberg reafirmó su apoyo al open source como una herramienta para evitar la centralización del poder de la IA. Sostuvo que restringir el ecosistema abierto sería un error y anticipó que Meta Superintelligence Labs volverá a publicar algunos modelos abiertos.

También vinculó el desarrollo de la inteligencia artificial con la competencia geopolítica. Según su planteo, el liderazgo de Estados Unidos y sus aliados será decisivo para determinar qué valores, modelos económicos y estándares de seguridad prevalecerán en el futuro.

En ese punto, advirtió que Estados Unidos enfrenta una desventaja frente a países como China en velocidad para construir infraestructura energética y centros de datos. Por eso, propuso acelerar la construcción de energía, data centers y semiconductores, además de mantener controles de exportación sobre chips para ralentizar a competidores geopolíticos.

Zuckerberg también planteó la necesidad de una gobernanza independiente. Afirmó que no debería haber un único decisor sobre cómo desplegar superinteligencia y anunció una estructura en la que el directorio independiente de Meta tendrá poder para aprobar criterios de seguridad y revisar si cada lanzamiento de modelos cumple con esos estándares.

El balance de poder como respuesta al riesgo

La idea que atraviesa toda la carta es que la seguridad de la superinteligencia no depende solo de alinear técnicamente una única IA con un conjunto centralizado de valores. Para Zuckerberg, la humanidad no es una monocultura y no existe una sola respuesta objetiva sobre qué vida es mejor para todos.

Por eso, sostuvo que el enfoque más realista es lograr un balance de poder que favorezca a los individuos. Según esa mirada, si solo una persona, empresa o gobierno tuviera acceso a una superinteligencia, el resultado sería un desequilibrio peligroso. En cambio, si muchas personas cuentan con herramientas avanzadas, podrán competir, controlarse y equilibrarse entre sí.

Zuckerberg resumió su posición en una premisa: no existe una superinteligencia singular y benevolente capaz de representar todos los intereses humanos. La mejor forma de reducir riesgos, según su carta, es distribuir ampliamente la capacidad de la IA y alinear los agentes personales con los objetivos de cada usuario, dentro de límites legales y de seguridad.

El texto concluye que el desarrollo de la superinteligencia será uno de los avances tecnológicos más profundos de esta generación. Para Zuckerberg, la clave será que ese poder no quede concentrado, sino que llegue a miles de millones de personas como una herramienta para crear, aprender, emprender, investigar y participar en la construcción del futuro.