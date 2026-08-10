"La Odisea" se convirtió en la película más taquillera de la filmografía de Christopher Nolan + Agregar ámbito en









Además se convirtió en el estreno más taquillero de todos los tiempos en IMAX, con 289 millones de dólares, superando a "Avatar" de 2009, que recaudó 271 millones de dólares.

Matt Damon protagoniza la cinta basada en el poema de Homero.

La Odisea alcanzó dos importantes hitos de taquilla este fin de semana. La adaptación de gran presupuesto de la epopeya original de Homero se convirtió oficialmente en la película más taquillera de Christopher Nolan, con 1.100 millones de dólares, superando a The Dark Knight Rises de 2012, que recaudó 1.080 millones de dólares. Además se convirtió en el estreno más taquillero de todos los tiempos en IMAX, con 289 millones de dólares, superando a Avatar de 2009, que recaudó 271 millones de dólares.

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Actualmente es la segunda película más taquillera del año, solo por detrás de Spider-Man: Brand New Day, con 1.670 millones de dólares, así como el segundo estreno con clasificación R más taquillero de todos los tiempos, después de Deadpool & Wolverine de 2024, con 1.300 millones de dólares.

Estos hitos son significativos porque La Odisea aún está lejos de terminar su recorrido en cines. Hasta el momento, la película, clasificada para mayores de 18 años, ha recaudado 461 millones de dólares en Estados Unidos y 643 millones a nivel internacional, para un total global de 1100 millones de dólares. Y La Odisea no se estrena en China, el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo, hasta el 14 de agosto.

El éxito en taquilla de la carrera de Christopher Nolan Nolan, el director más rentable de su generación, se convirtió en un imán de taquilla gracias a éxitos como la trilogía de Batman "The Dark Knight", El Origen, Dunkerque e Interestelar. Sus películas han recaudado un total de 7 mil millones de dólares a nivel mundial, incluyendo tres que superaron la codiciada marca de los mil millones de dólares.

Mientras tanto, Oppenheimer (2023), la primera película del director en ganar el Oscar a la mejor película, estuvo muy cerca con 975 millones de dólares, una cifra notable para una película biográfica histórica de tres horas.

La Odisea, protagonizada por Matt Damon como el rey griego Odiseo, destaca por ser el primer largometraje filmado íntegramente con cámaras IMAX.