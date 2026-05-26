El dólar blue se recalentó y tocó su nivel más alto en tres meses + Agregar ámbito en









El billete paralelo saltó $15 este martes y ya acumula una suba de $40 en lo que va de mayo.

El dólar blue se acercó a los $1.450. Foto: Reuters

El dólar blue subió $15 este martes y cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete paralelo tocó su nivel más alto en tres meses, desde el pasado 25 de febrero, cuando rondaba los $1.445 para la venta.

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En lo que va del mes, el tipo de cambio informal ya avanzó $40 (2,86%), pero en el correr del año todavía arrastra una pérdida de $90. Con el salto de la rueda, la brecha con el dólar oficial mayorista, que hoy cerró a $1.411, se expandió al 2,1% ($29).

El economista Christian Buteler, señaló a Ámbito que la distancia actual con el tipo de cambio oficial se encuentra en el marco de su comportamiento habitual. En ese sentido, remarcó que, por la propia naturaleza informal del dólar blue, el spread casi nulo que se observó entre ambos al inicio del mes fue algo "anormal".

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 26 de mayo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.411 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 26 de mayo El dólar CCL cerró a $1.500,00 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,3%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 26 de mayo El dólar MEP cerró a $1.432,81 y la brecha con el dólar oficial es de 1,6%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 26 de mayo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859. Cotización del dólar cripto hoy, martes 26 de mayo El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.487,11, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 26 de mayo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s75.954,11, según Binance.