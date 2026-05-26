Boom de los FCIs en dólares: cuáles lideran las ganancias y captan mayores flujos

Dentro del universo dolarizado, los FCI Money Market en dólares se consolidaron como una de las categorías más demandadas.

Dentro del universo dolarizado, los FCI Money Market en dólares se consolidaron como una de las categorías más demandadas.

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) en dólares atraviesan uno de sus mejores momentos de los últimos tiempos. En un contexto de estabilidad cambiaria y búsqueda de rendimiento en moneda dura, los distintos segmentos de la industria muestran ingresos sostenidos de capital y retornos positivos.

Según el último Monitor de FCI de Portfolio Personal Inversiones (PPI) , correspondiente a mayo, dentro del universo dolarizado, los Money Market en dólares se consolidaron como una de las categorías más demandadas.

El informe destaca que en abril recibieron suscripciones netas por u$s150 millones y que en mayo la tendencia se profundizó con ingresos por otros u$s260 millones . Así, el segmento ya acumula flujos positivos por u$s1.700 millones en lo que va de 2026 y alcanzó un patrimonio de u$s6.980 millones, equivalente al 10% de la industria.

La explicación detrás de este comportamiento pasa por la búsqueda de liquidez inmediata en moneda dura. Estos fondos ofrecen disponibilidad diaria y funcionan como una herramienta de cash management para inversores conservadores. Aunque el rendimiento es limitado, con retornos cercanos al 0,06% mensual y tasas indicativas en torno al 0,7% anual, continúan ganando terreno frente a alternativas bancarias tradicionales.

Otro de los segmentos destacados son los fondos de Renta Fija Hard Dollar de corto plazo. Según el reporte, esta categoría recibió ingresos netos por u$s77 millones en abril y acumula u$s400 millones en el año.

Se trata de estrategias con duration inferior a un año que combinan obligaciones negociables, instrumentos soberanos de corto plazo y activos de liquidez. El objetivo es capturar tasas superiores a las de los Money Market manteniendo rescate en 24 horas.

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En términos de rendimiento, estos fondos avanzaron alrededor de 0,4% en abril y acumulan ganancias de 1,8% en 2026. Además, exhiben niveles de volatilidad relativamente bajos, cercanos al 1,3%, lo que los convierte en una alternativa intermedia entre liquidez y retorno. Las tasas internas de retorno de referencia se ubican entre 3,8% y 4% anual en dólares.

Hard Dollar y estrategias activas: dónde aparecen los mayores retornos

Sin embargo, el segmento que más flujo captó en los últimos meses fue el de Renta Fija Hard Dollar tradicional. Estos fondos registraron ingresos netos por u$s340 millones en abril y u$s1.400 millones en lo que va del año, llevando el patrimonio administrado a unos u$s4.300 millones. La mejora en la deuda soberana argentina en dólares impulsó especialmente a los fondos con mayor exposición a bonos soberanos, que obtuvieron subas promedio de 2,9% en abril.

"Un FCI en dólares te permite proteger tus ahorros de la devaluación, obtener rendimientos en una moneda estable y acceder a una inversión diversificada con poco capital. Al invertir en activos como bonos corporativos u obligaciones negociables en dólares, tu plata queda diversificada y bien gestionada por profesionales. Así, no necesitás estar pendiente del mercado todos los días", resaltan desde Cocos Capital.

El análisis de PPI también resalta el buen desempeño de los fondos Retorno Total Hard Dollar, que buscan superar el rendimiento de la renta fija tradicional mediante una gestión más activa y flexible. En abril avanzaron 3,2% promedio y acumulan una mejora superior al 5% en el año, aunque con una volatilidad más elevada.

A su vez, los fondos de renta fija latinoamericana también mostraron flujos positivos y retornos moderados, impulsados por activos corporativos y soberanos de la región. En abril registraron ingresos por u$s90 millones y ya acumulan u$s250 millones en 2026. Según el informe, estas estrategias permiten diversificar riesgo regional, aunque parte de los fondos también pueden incorporar exposición local o activos externos fuera de América Latina.