Los bonos argentinos suben en Wall Street y el riesgo país cae a 514 puntos

Los activos locales empezaron la semana en verde mientras en el plano externo reinaba la cautela ante un acuerdo de paz sin definiciones.

Tras el feriado nacional por el 25 de mayo, los bonos en dólares abren con mayoría de subas en Wall Street y el riesgo país cae hasta los 514 puntos. El Fondo Monetario Internacional confirmó que Argentina no alcanzó una de las metas de acumulación de dólares en 2025 , pero estableció un nuevo objetivo de u$s8.000 millones para este año.

En ese marco, el S&P Merval avanza 1,9% a 2.900.846,490 puntos y entre las acciones líderes que más suben se ubican los bancos: Grupo Supervielle (+4,7%), BBVA (+3,8%), y Macro (+3,5%). En cuanto a los ADRs, los que más suben también son entidades bancarias con Grupo Supervielle, BBVA, y Banco Macro , con el 7,1%, 5,9% y 4,7, respectivamente.

En las noticias locales que impactan al mercado, cabe recordar que el Gobierno anunció una reducción de las retenciones para trigo y cebada desde junio, y anticipó bajas graduales para soja, autos y maquinaria industrial. Además, avanza en conversaciones con bancos y organismos internacionales para refinanciar vencimientos y conseguir un nuevo paquete de financiamiento cercano a u$s4.000 millones.

En el plano internacional, los precios del petróleo subían el martes y las bolsas se mantenían a la espera, ya que el optimismo de los inversionistas ante un inminente acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán se vio atenuado por los nuevos ataques estadounidenses en Oriente Medio.

Las fuerzas estadounidenses atacaron el sur de Irán en unas acciones calificadas como defensivas, mientras el principal negociador de Teherán y su ministro de Asuntos Exteriores se encontraban en Doha para mantener conversaciones con el primer ministro de Qatar sobre un posible acuerdo con Washington para poner fin a la guerra iniciada hace tres meses.

"Soy un poco escéptico... No dejan de decirnos que hay un acuerdo a la vista, pero ¿cómo es ese acuerdo? Eso es lo importante. ¿Cuándo se va a abrir el estrecho de Ormuz? Hay muchas cosas que no sabemos", dijo Joseph Capurso, estratega del Commonwealth Bank of Australia.