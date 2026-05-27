El dólar oficial minorista cotiza a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.428,90 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 27 de mayo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 27 de mayo
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 27 de mayo
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 27 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.411.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 27 de mayo
El dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 27 de mayo
El dólar CCL cotiza a $1.488,94 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 27 de mayo
El dólar MEP cotiza a $1.432,61 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 27 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.859.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 27 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.488,82, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 27 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s75.717, según Binance.
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