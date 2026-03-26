El Ministerio de Economía designó funcionarios en áreas clave y sumó un nuevo director al BCRA

Las medidas se oficializaron en el Boletín Oficial con dos decretos. También se nombró “en comisión” a Martín Vauthier en el directorio del Banco Central, a la espera del aval del Senado.

Archivo. El Ministerio de Economía se renueva con la llegada de nuevos funcionarios.

El Ministerio de Economía avanzó con una serie de designaciones para cubrir cargos estratégicos dentro de la cartera y en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) , en el marco de una reorganización del equipo económico.

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Las decisiones quedaron formalizadas mediante los Decretos 173/2026 y 172/2026 , publicados en el Boletín Oficial y firmados por el ministro Luis Caputo junto al presidente Javier Milei .

Los nombramientos apuntan a áreas clave como la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica , la Subsecretaría de Hidrocarburos , la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética y la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento .

Para esos cargos fueron designados Esteban Javier Fernández Medrano , Horacio Federico Veller , Antonio Milanese y Daniela Verónica Ramos , respectivamente. Según la normativa, las designaciones rigen desde el 11 de marzo.

En paralelo, el Gobierno dispuso mediante el Decreto 172/2026 la incorporación “en comisión” de Martín Vauthier como director del BCRA , para cubrir una vacante con mandato vigente hasta septiembre de 2028.

Federico Furiase Martín Vauthier Santiago Bausili El Decreto 172/2026 la incorporación “en comisión” de Martín Vauthier como director del BCRA.

La designación implica que el Poder Ejecutivo deberá solicitar el correspondiente acuerdo del Senado, aunque el funcionario ya comenzó a desempeñar funciones desde el 13 de marzo, en base a lo previsto en la Carta Orgánica de la entidad monetaria.

Vauthier integra el círculo cercano de Caputo y ya había tenido participación en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), donde trabajó junto a otros funcionarios del área económica.

El movimiento se suma a una serie de cambios recientes dentro del BCRA, donde el año pasado se habían renovado cargos directivos mediante el Decreto 691/2025, que extendió mandatos de autoridades designadas previamente en comisión.

Las nuevas designaciones se enmarcan en el proceso de reconfiguración del gabinete económico que el Gobierno viene impulsando desde comienzos de año para fortalecer áreas técnicas y cubrir vacantes en organismos.