Luis Caputo saldrá a buscar más dólares en el mercado y hoy anuncia el menú de su licitación de deuda en pesos + Seguir en









Economía definirá esta semana el menú de instrumentos para la licitación del viernes, en un contexto más exigente. También avanza una nueva colocación del bono en dólares AL27.

Uno de los focos estará puesto en la tasa que convalide el Ministerio de Economía. Mariano Fuchila

El Gobierno volverá al mercado esta semana con el objetivo de renovar vencimientos por casi $8 billones, en una nueva licitación de deuda en pesos que será clave para sostener la estrategia de financiamiento en el corto plazo.

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La Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía, dará a conocer este miércoles el menú de instrumentos que ofrecerá a los inversores de cara a la licitación prevista para el viernes. La atención estará puesta en la composición de la oferta y en las condiciones que convalide el equipo económico, en un contexto que combina mayores exigencias locales con un escenario internacional más incierto.

En el mercado anticipan que la estrategia oficial buscará mantener el equilibrio entre tasas atractivas para asegurar el rollover y la necesidad de evitar un mayor costo financiero. En ese sentido, las señales que surjan de esta licitación serán determinantes para evaluar la capacidad del Tesoro de seguir captando fondos en el mercado doméstico.

En paralelo, el Gobierno avanzará con una nueva colocación del bono en dólares AL27, que tendrá su tercera licitación. En esta oportunidad, el objetivo será captar otros u$s150 millones a través de este instrumento, que se convirtió en una de las alternativas para canalizar financiamiento en moneda extranjera.

Luis Caputo Luis Caputo busca financiamiento en el mercado para despejar vencimientos El foco de la licitación está en las tasas Uno de los focos estará puesto en la tasa que convalide el Ministerio de Economía. En las colocaciones anteriores, el rendimiento mostró una tendencia a la baja: pasó de 5,94% en la primera licitación a 5,7% en la segunda, reflejando inicialmente una mejora en las condiciones de financiamiento, aunque en un contexto que ahora presenta mayores desafíos.

La evolución de este instrumento será clave para medir el apetito de los inversores, especialmente en un escenario donde el frente externo suma incertidumbre y obliga a una mayor prudencia en la toma de decisiones. Sin acceso al financiamiento en los mercados internacionales, el Gobierno consolidó su estrategia en el desarrollo del mercado local. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó en los últimos días que el objetivo oficial es profundizar la captación de fondos dentro del país.