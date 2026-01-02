El precio del barril de petróleo retrocede luego de que Venezuela se mostrara abierta al diálogo con EEUU + Seguir en









"Si quieren conversar seriamente sobre un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos", afirmó Nicolás Maduro. Sin embargo, las operaciones militares en Ucrania continuaron durante las últimas horas, por lo que no se descartan posibles fluctuaciones en el corto plazo.

Además, la OPEP+ pausará la producción este año.

Los precios del petróleo operan a la baja este viernes, luego de que durante el año pasado haya registrado su mayor pérdida anual desde 2020. La disposición del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a entablar un diálogo con EEUU luego del aumento de la presión militar norteamericana parece haber sido el principal factor detrás de la baja.

El barril del crudo Brent cae 1,08% a u$s60,21, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) estadounidense baja 1,01% a u$s56,84.

Maduro declaró ayer su disposición a dialogar con la Casa Blanca sobre el tráfico de drogas e inversiones petroleras, tras semanas de una creciente campaña de presión contra su gobierno. El miércoles, el gobierno de Donald Trump sancionó a cuatro empresas y petroleros asociados que operan en el sector petrolero de Venezuela.

"(Hay que) empezar a conversar en serio, con datos en la mano, y el gobierno de EEUU lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente sobre un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos", dijo el presidente venezolano.

Estados Unidos intervendrá en las costas de Venezuela EEUU intensificó el cerco sobre Venezuela. OPEP+ y la guerra en Ucrania Según June Goh, analista de Sparta Commodities citado por Reuters, los operadores esperan que la OPEP+ mantenga su pausa en el aumento de la producción durante el primer trimestre. "2026 será un año importante para evaluar las decisiones de la OPEP+ sobre el equilibrio de la oferta", afirmó, añadiendo que China seguirá acumulando reservas de crudo en el primer semestre, lo que supondrá un suelo para los precios.

De todas maneras, continúa los ataques de los drones ucranianos a las instalaciones petroleras rusas, por lo que no se descartan posibles fluctuaciones en el corto plazo. Kiev intensificó los ataques contra la infraestructura energética rusa en los últimos meses, con el objetivo de cortar las fuentes de financiación de Moscú para su campaña militar en Ucrania. En este sentido, Rusia y Ucrania intercambiaron acusaciones de ataques contra civiles el día de Año Nuevo, pese a las conversaciones supervisadas por el presidente de Trump, que tienen como objetivo poner fin a una guerra que dura ya cerca de cuatro años.