El Amazonas, una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, alberga miles de especies que cumplen funciones esenciales para el equilibrio ambiental. En ese entramado natural, un insecto dio un paso inédito a nivel global y se transformó en el primer insecto del mundo reconocido con derechos.
El primer insecto con derechos: qué especie es y cuál es su importancia
Se trata de las abejas sin aguijón, especies nativas de la Amazonía que fueron reconocidas como sujetos de derecho en distintas regiones de Perú.
De este modo, se convirtieron en el primer caso mundial de un insecto con derechos legales propios, entre ellos el derecho a existir, a mantener poblaciones saludables y a habitar entornos libres de contaminación.
Las abejas sin aguijón, el primer insecto del mundo en tener derechos
Antes de este reconocimiento, en 2024 se sancionó una ley nacional que declaró a las abejas sin aguijón como especies nativas del país.
A partir de ese marco legal, distintos municipios amazónicos avanzaron con normativas locales destinadas a la protección y conservación de este insecto clave para el ecosistema.
Estas regulaciones representaron un cambio de paradigma al otorgarles una protección jurídica directa, más allá de su valor productivo o ambiental.
Por qué estas abejas son clave para el Amazonas
Las abejas sin aguijón cumplen un rol central en los ecosistemas tropicales y su preservación resulta determinante para la salud del bosque amazónico:
Son polinizadoras primarias de los ecosistemas tropicales.
Intervienen en la reproducción de más del 80 % de la flora amazónica.
Existen cerca de 500 especies en el mundo y casi la mitad habita en la Amazonía.
Su desaparición impacta de forma directa en la regeneración natural del bosque.
Además de su función ecológica, estas abejas poseen un profundo valor cultural. Para pueblos originarios como los Asháninka y los Kukama-Kukamiria, forman parte del patrimonio ancestral y del vínculo espiritual con el territorio.
Qué cambia con este reconocimiento histórico
El otorgamiento de derechos legales a las abejas sin aguijón generó una serie de obligaciones concretas para el Estado y las autoridades locales:
Se impuso la restauración de hábitats y la reforestación de zonas degradadas.
Se establecieron límites al uso de pesticidas que afectan a los polinizadores.
Se aplicó el principio de precaución frente a actividades extractivas.
Se habilitó el acceso a financiamiento e investigación científica específica.
Esta decisión ya despertó interés internacional y podría sentar un precedente jurídico para que otros países reconozcan derechos a especies clave que requieran amparo legal para su supervivencia.
