El primer insecto con derechos: qué especie es y cuál es su importancia

Es clave para la biodiversidad del Amazonas y el equilibrio ambiental.

Las abejas sin aguijón son los primeros insectos con derechos.

El Amazonas , una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta , alberga miles de especies que cumplen funciones esenciales para el equilibrio ambiental. En ese entramado natural, un insecto dio un paso inédito a nivel global y se transformó en el primer insecto del mundo reconocido con derechos .

Se trata de las abejas sin aguijón , especies nativas de la Amazonía que fueron reconocidas como sujetos de derecho en distintas regiones de Perú .

De este modo, se convirtieron en el primer caso mundial de un insecto con derechos legales propios , entre ellos el derecho a existir , a mantener poblaciones saludables y a habitar entornos libres de contaminación .

Antes de este reconocimiento, en 2024 se sancionó una ley nacional que declaró a las abejas sin aguijón como especies nativas del país.

A partir de ese marco legal, distintos municipios amazónicos avanzaron con normativas locales destinadas a la protección y conservación de este insecto clave para el ecosistema.

Estas regulaciones representaron un cambio de paradigma al otorgarles una protección jurídica directa, más allá de su valor productivo o ambiental.

Por qué estas abejas son clave para el Amazonas

Las abejas sin aguijón cumplen un rol central en los ecosistemas tropicales y su preservación resulta determinante para la salud del bosque amazónico:

Son polinizadoras primarias de los ecosistemas tropicales.

Intervienen en la reproducción de más del 80 % de la flora amazónica .

Existen cerca de 500 especies en el mundo y casi la mitad habita en la Amazonía .

Su desaparición impacta de forma directa en la regeneración natural del bosque.

Además de su función ecológica, estas abejas poseen un profundo valor cultural. Para pueblos originarios como los Asháninka y los Kukama-Kukamiria, forman parte del patrimonio ancestral y del vínculo espiritual con el territorio.

Qué cambia con este reconocimiento histórico

El otorgamiento de derechos legales a las abejas sin aguijón generó una serie de obligaciones concretas para el Estado y las autoridades locales:

Se impuso la restauración de hábitats y la reforestación de zonas degradadas.

Se establecieron límites al uso de pesticidas que afectan a los polinizadores.

Se aplicó el principio de precaución frente a actividades extractivas.

Se habilitó el acceso a financiamiento e investigación científica específica.

Esta decisión ya despertó interés internacional y podría sentar un precedente jurídico para que otros países reconozcan derechos a especies clave que requieran amparo legal para su supervivencia.