Efecto "Stranger Things": se duplicaron las reproducciones en Spotify de "When Doves Cry" y "Purple Rain" de Prince

Las dos canciones no se han utilizado en una serie de televisión desde que Prince las incluyó en la banda sonora de su película de 1984, "Purple Rain".

La música de Prince sonó en el final de la serie de Netflix.

La música de Prince vuelve a cobrar protagonismo: su catálogo experimenta un notable crecimiento en Spotify tras las apariciones clave en el final de la serie Stranger Things.

Desde el estreno del episodio el 31 de diciembre, "Purple Rain" ha experimentado un aumento del 243% en las reproducciones globales en Spotify y del 577% en las reproducciones globales de la Generación Z, según reveló el portal Variety.

"When Doves Cry" también experimentó un aumento del 200% en las reproducciones globales, así como un incremento del 128% en las reproducciones de la Generación Z. Las reproducciones totales del catálogo de Prince han aumentado un 190%, con un incremento del 88% en las reproducciones de la Generación Z.

Cómo fue la aparición de la música de Prince en Stranger Things “When Doves Cry” y “Purple Rain” se presentaron en momentos clave del final. Cuando los héroes de Stranger Things colocaron los explosivos para destruir el Mundo del Revés de una vez por todas, pusieron la segunda cara de “Purple Rain”, que comienza con “When Doves Cry” y termina con la canción principal. Es “Purple Rain” la que suena mientras Once (Millie Bobbie Brown) parece sacrificarse al traer a Mike (Finn Wolfhard) a su mente para despedirse por última vez.

Cabe destacar que las dos canciones no se han utilizado en una serie de televisión desde que Prince las incluyó en la banda sonora de su película de 1984, "Purple Rain". "Nos dijeron que era una posibilidad muy remota, así que cruzamos los dedos", dijo el creador de la serie, Matt Duffer, a Tudum después del estreno del final

El cocreador Ross Duffer dijo que "nunca habían hablado tanto sobre la elección de una canción como en ese momento. Lo que también es muy emocionante es que simplemente no se ha usado. Los herederos de Prince no suelen permitir que esa canción se licencie fuera de la película 'Purple Rain'".