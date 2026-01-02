La revolución de la música llega a Mar del Plata: así es el nuevo Bendu Arena + Seguir en









El nuevo venue premium abre la temporada con una propuesta integral que fusiona diseño de vanguardia, alta gastronomía y experiencias de diseño únicas.

BENDU ARENA, ubicado en Av. Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores.

Mar del Plata estrena su escenario más esperado: Bendu Arena. Este verano, el nuevo venue premium abre sus puertas con una temporada que promete ser histórica. Desde el rock de Ciro y Los Persas y Divididos, pasando por la cumbia de La K’onga, La Delio Valdez y Karina, hasta el indie de El Mató a un Policía Motorizado y más artistas.

Se encuentra ubicado estratégicamente en la intersección de Av. Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores, este mega desarrollo redefine la zona con una propuesta integral que fusiona diseño de vanguardia, alta gastronomía y experiencias de diseño únicas.

Además, Bendu Arena combina tecnología, acústica optimizada y servicios de primera línea, uniendo diferentes escenarios en un mismo lugar. La propuesta responde a estándares internacionales y posiciona a Bendu Arena como un punto de referencia anual para artistas, público local y turistas de todo el país.

REEL VENUE BENDU ARENA. Fechas confirmadas de Bendu Arena en Mar del Plata La temporada inaugural llega con un line-up que ya está a la venta y que seguirá incorporando nuevas bandas en las próximas semanas. Las fechas confirmadas son:

16 de enero – El Mató a un Policía Motorizado .

: Una fiesta popular y bailable que reúne a grandes referentes de la cumbia argentina como Damas Gratis, La Champions Liga, Los Gedes, El Original y Los Charros 22 de enero - K’ Personaje : Una banda de cumbia, que fusiona ritmos tropicales con elementos de pop y baladas.

. 24 de enero – Ciro y Los Persas : referente indiscutido del rock nacional, presentará nuevos temas en un show imperdible.

. 6 de febrero – Divididos : La histórica “aplanadora del rock”, a cargo de la fecha de febrero con un show de alto impacto, en donde presentarán los temas de su último álbum.

: Se presentará con un espectáculo cargado de hits que marcaron a generaciones, en un show cercano y de fuerte conexión con el público. 8 de febrero - Q Lokura: Grupo de cuarteto de la ciudad de Córdoba, banda que se formó en 2018, con Nicolás Sattler y Facundo "Chino" Herrera. LINE UP BENDU_1080x1350-03 Bendu Arena en Mar del Plata De qué se trata Bendu Arena Bendu Arena cuenta con infraestructura preparada para grandes producciones: tecnología de sonido e iluminación de última generación, accesos estratégicos, circulación optimizada, servicios ampliados, sectores accesibles para personas con CUD, propuesta gastronómica integral y una estética alineada al universo Bendu. Cada detalle está diseñado para garantizar un ambiente cómodo, seguro y memorable: mejor sonido, mejor vibra, mejor lugar.

La llegada de Bendu Arena potencia el desarrollo turístico, comercial y cultural del distrito, ampliando la oferta de la ciudad y posicionando a Mar del Plata como un destino musical de nivel superior. La propuesta se integra al universo Bendu, conformado por gastronomía, diseño, comercios y espacios de encuentro que enriquecen la experiencia de locales y visitantes.