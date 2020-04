El que acceda a un crédito no podrá comprar dólares

Los monotributistas y autónomos podrán desde la semana próxima solicitar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) préstamos en tarjeta de crédito a tasa cero por hasta $150.000, en una de las medidas anunciada por el Gobierno para salir en rescate de la clase media. Una vez verificadas sus condiciones en la página del organismo recaudador, el contribuyente podrá solicitar el financiamiento. El beneficiario no podrá comprar dólares, ni en el canal bancario, ni en la Bolsa, ni podrá adquirir títulos para venta en el exterior (contado con liquidación). Al beneficio no podrán acceder además los trabajadores en relación de dependencia, los que estén contratados por el sector público en cualquiera de sus niveles (nacional, provincial y municipal), ni los que perciban alguna jubilación. El dinero será acreditado en las tarjetas de crédito que los beneficiarios que sean aprobados por la AFIP, luego que estos hayan enviado al organismo su número de CBU bancario donde tengan habilitada la tarjeta de crédito en que se quiera recibir el dinero. Los fondos, en el caso que la persona acceda al total del crédito, serán acreditados en tres pagos de $50.000 durante tres meses, y luego se podrá pagar el monto en hasta 12 cuotas iguales; sin interés ni costos financieros. El monto de la financiación no podrá exceder una cuarta parte del límite superior de ingresos brutos establecidos para cada categoría del Monotributo, con un límite máximo de $ 150.000. Se adicionará el monto equivalente al pago de las sumas totales por los períodos mensuales resultantes en concepto de impuesto integrado y cotizaciones previsionales, que será retenido por AFIP. La norma no contempla la percepción de pensiones como excluyente del beneficio. Es decir, es compatible ser monotributista, beneficiario de una pensión y solicitar el crédito a tasa cero.