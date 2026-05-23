Los millones que invirtió Kansas City para el Mundial 2026: el plan de la ciudad para recibir a la Selección Argentina

El escenario que marcará el debut de los actuales campeones se preparó para albergar a muchos fanáticos durante la competencia.

La casa de la Selección Argentina se prepara para recibir a muchos fanáticos.

Argentina ya tiene su base para el Mundial 2026, que también estará cerca de una de las sedes que visitará durante la fase de grupos. Por eso, Kansas City realizó un gasto de millones para atraer no solo a los hinchas de la Albiceleste, sino para recibir fanáticos de distintas naciones.

En colaboración con otro estado, se realizó una importante inversión que no solo facilitará la estadía de la gente, sino que también le permitirá ser elegida como búnker de gran parte de las parcialidades que tendrán que asistir a los partidos que se disputen allí. Esto será clave, ya que podrían ser dos de los rincones norteamericanos que más visitantes reciban.

La casa de los Chiefs, equipo de la NFL, será el estadio de la sede de Kansas City.

Los gobiernos de Kansas y Missouri aportaron en conjunto u$s70.5 millones al comité encargado de organizar las actividades del Mundial 2026 en la región. A ese monto se sumó una inversión del gobierno de la ciudad, que destinó otros u$s15 millones para cubrir parte de los preparativos.

La inversión busca responder a las exigencias que aparecen con una sede mundialista. El dinero será utilizado para logística, infraestructura, transporte y organización general , áreas que requieren un refuerzo especial por la cantidad de personas que llegarán durante el torneo.

La preparación no depende solo de los partidos dentro del estadio. También incluye todo lo que ocurre antes y después de cada encuentro: movimientos de hinchas, accesos, servicios, zonas de circulación y actividades pensadas para quienes viajen a la ciudad durante la Copa del Mundo, además de quienes elijan ser parte de los Fan Fests.

El objetivo de las autoridades locales es que el evento deje un impacto económico en la región. La apuesta parte de una idea concreta: asumir una inversión fuerte antes del torneo para poder recibir visitantes, ordenar la experiencia y aprovechar el movimiento que generará una competencia de escala internacional.

Kansas City TripSavy La ciudad apunta a ser una de las sedes más hospitalarias de toda la competencia. TripSavvy

Transporte y seguridad: dos puntos claves para la sede

El transporte será uno de los puntos centrales del operativo. Kansas City no cuenta con un sistema preparado para mover por sí solo a la cantidad de público que puede llegar en días de partido, por eso el comité organizador pondrá en marcha una red temporal de traslados.

El plan incluye una flota de 220 buses para conectar distintos puntos importantes durante el Mundial 2026. Esos vehículos servirán para llevar aficionados desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad, y desde allí hacia hoteles, zonas de entretenimiento y el estadio.

El servicio tendrá un costo de u$s15 para el viaje de ida y vuelta al estadio. Además, los usuarios podrán comprar un pase de u$s50 válido durante el torneo, pensado para quienes necesiten usar el sistema especial en más de una jornada.

La seguridad también demandará una inversión fuerte. El Gobierno de Estados Unidos destinó u$s625 millones en fondos para las ciudades que serán sede del Mundial 2026, y Kansas City recibió una asignación de u$s59.5 millones para reforzar ese operativo.

A ese monto se agregó otro fondo de u$s14 millones para Missouri, destinado a combatir amenazas vinculadas al uso de drones. Ese punto forma parte de las medidas especiales que se preparan para eventos masivos, donde la seguridad del público, los equipos y las zonas cercanas al estadio requiere controles adicionales.

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Los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en el Kansas City Stadium

El Arrowhead Stadium, renombrado como Kansas City Stadium durante la Copa del Mundo, recibirá seis partidos del Mundial 2026. El estadio tiene capacidad para unas 73 mil personas y es conocido por ser la casa de los Kansas City Chiefs, equipo de la NFL.

Fase de grupos:

Argentina vs. Argelia . Martes 16 de junio a las 21:00.

. Martes 16 de junio a las 21:00. Ecuador vs. Curazao . Sábado 20 de junio a las 20:00.

. Sábado 20 de junio a las 20:00. Túnez vs. Países Bajos . Jueves 25 de junio a las 19:00.

. Jueves 25 de junio a las 19:00. Argelia vs. Austria. Sábado 27 de junio a las 22:00.

Primera ronda:

Dieciseisavos de final. Viernes 3 de julio.

Cuarta ronda: