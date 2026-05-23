La insólita la acusación contra los astronautas de Artemis II: "Dejen de mentir, nunca fueron al espacio"

El hecho ocurrió en el Capitolio de EEUU, cuando los tripulantes estaban a punto de brindar una conferencia de prensa. El individuo que los increpó aún no fue identificado.

Los astronautas de Artemis II fueron acusados de "mentirosos".

La tripulación de la misión Artemis II atravesó una situación inesperada y tensa en los pasillos del Capitolio de Estados Unidos , cuando un hombre los interceptó mientras se dirigían a brindar una conferencia sobre el histórico viaje alrededor de la Luna .

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El episodio ocurrió el 12 de mayo, aunque las imágenes comenzaron a viralizarse recién en las últimas horas a través de redes sociales. En el video, de menos de 30 segundos, se observa cómo el individuo increpó agresivamente a los astronautas y puso en duda la veracidad de la misión espacial.

“Dejen de mentir, dejen de actuar: nunca fueron al espacio “, lanzó el hombre frente a la tripulación, mientras filmaba la escena con su teléfono celular.

La grabación mostró a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen caminando visiblemente incómodos por el corredor del Capitolio.

El tenso momento en el Capitolio de EEUU.

“I see through your lies” (“Veo a través de sus mentiras”), insistió el hombre mientras continuaba persiguiendo al grupo.

Pese a la tensión del momento, los integrantes de la misión evitaron responder o confrontar directamente con el agresor verbal.

Los insultos a la NASA

El individuo elevó aún más el tono de sus acusaciones durante el breve intercambio.

“La NASA es una farsa. Arrepiéntanse ante Dios”, gritó mientras varias personas presentes intentaban frenarlo sin éxito.

En las imágenes puede verse incluso a Christina Koch sonriendo brevemente, aparentemente intentando descomprimir la situación y evitar que el episodio escalara todavía más.

La identidad del hombre no trascendió oficialmente hasta el momento, aunque su video se viralizó en todos los medios y redes sociales.

La histórica misión Artemis II

La tripulación de Artemis II protagonizó semanas atrás uno de los hitos más importantes de la exploración espacial moderna. La misión despegó el 1° de abril de 2026 desde el Kennedy Space Center a bordo del cohete SLS desarrollado por NASA.

Nueve días después, la cápsula amerizó frente a las costas de San Diego, en el océano Pacífico. Durante el viaje, los astronautas alcanzaron una distancia máxima de 406.771 kilómetros respecto de la Tierra, superando el récord que había establecido la misión Apollo 13 en la década del setenta.

Además, recorrieron más de 1,1 millones de kilómetros y se convirtieron en los primeros seres humanos en viajar tan lejos en más de cincuenta años.

Uno de los momentos más destacados de la misión ocurrió cuando el piloto Victor Glover envió un mensaje desde el espacio hacia la Tierra.

“Créannos, se ven increíbles, se ven hermosos, y desde aquí se ven como una sola cosa. Somos todos Homo sapiens, sin importar de dónde vengas ni cómo te veas", expresó el astronauta.

“Llamamos hazañas extraordinarias a los logros humanos por una razón: porque nos unieron y nos demostraron de lo que somos capaces, no solo dejando de lado nuestras diferencias, sino también uniendo nuestras fortalezas para alcanzar algo grandioso”, agregó.

Los estudios tras el regreso a la Tierra

Después del amerizaje, la tripulación no regresó inmediatamente a la vida cotidiana.

Los astronautas atravesaron distintos controles médicos y evaluaciones físicas destinadas a analizar cómo respondió el cuerpo humano tras permanecer expuesto a condiciones extremas en el espacio profundo.

Desde la NASA remarcaron que esos estudios también aportarán información fundamental para futuras misiones tripuladas de larga duración, especialmente las vinculadas a los próximos planes de exploración lunar y marciana.