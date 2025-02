El salario real en el sector privado creció 3,3% interanual en noviembre, aunque la economía dejó de recuperar puestos de trabajo

El mercado de trabajo viene presentando caras ambiguas en los últimos meses. Mientras el salario real muestra una recuperación significativa en el sector privado registrado , no ocurre lo mismo en el sector público y en el segmento informal, a la vez que el repunte del empleo se estancó y lejos está de recuperar todo lo perdido .

La economía dejó de recuperar puestos de trabajo

En cuanto al empleo registrado, en noviembre se observó una pérdida de fuentes laborales por segundo mes consecutivo, explicada por lo ocurrido en el sector públicos y con las empleadas de casas particulares. Si bien hubo una mejora en los privados, la misma se desaceleró por segundo período al hilo.

Luego de perder 176.587 puestos de trabajo entre septiembre de 2023 y julio de 2024, entre julio y noviembre apenas se recuperaron 19.253 empleos. "En diciembre los primeros indicadores sobre empleo dan cuenta de una continuidad del estancamiento. La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) registró una caída del 0,2%, en parte por factores estacionales (construcción y educación). Sin estos sectores, el estancamiento es la regla", dijo el Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, Luis Campos.

"De cara a lo que viene el gobierno confía en que la recuperación del empleo siempre es lenta en los primeros meses de las fases expansivas. Estarían creciendo las horas trabajadas y no la cantidad de trabajadores. Si esta dinámica se prolonga, el empleo va a crecer. Por ahora eso no se nota en los números. Más bien parece que se viene un estancamiento del empleo en los niveles actuales. Tocamos piso en julio y desde entonces el aumento es marginal y a una velocidad decreciente. Por ahora no aparece ningún sector que traccione", acotó.