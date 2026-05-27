La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) cerró un nuevo acuerdo paritario para el personal doméstico y definió un esquema de aumentos escalonados que se extenderá entre abril y julio de 2026. El entendimiento también incorpora parte de una suma no remunerativa al salario básico y deja definido el impacto sobre el aguinaldo de mitad de año.
Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en junio 2026 y cómo quedó la paritaria
El sector llegó a un acuerdo paritario que define aumentos entre abril y julio. Además, también se confirmaron cambios sobre la suma no remunerativa.
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El acuerdo llegó tras varias semanas de negociación entre sindicatos y cámaras patronales, en medio de la presión por recomponer ingresos frente a la inflación. El esquema contempla subas acumulativas mes a mes para las cinco categorías alcanzadas por el régimen de casas particulares.
Cómo será el cronograma de aumentos para las empleadas domésticas
De acuerdo con lo pactado, el cronograma de incrementos quedó establecido de la siguiente manera:
1,8% de aumento en abril
1,6% de aumento en mayo
1,5% de aumento en junio
1,4% de aumento en julio
El incremento correspondiente a mayo se calcula sobre los salarios ya actualizados de abril, por lo que el ajuste tendrá carácter acumulativo.
Además de las subas porcentuales, el entendimiento incluyó cambios sobre la suma no remunerativa otorgada previamente. En ese sentido, se resolvió incorporar al salario básico el 50% de los $20.000 entregados en marzo de 2026.
Ese primer tramo, equivalente a $10.000, comenzó a integrarse en abril. El monto restante continuará pagándose como suma no remunerativa entre abril y junio y pasará definitivamente al básico en julio.
El acuerdo también permite anticipar cómo impactarán las actualizaciones salariales sobre el medio aguinaldo de junio.
Empleadas domésticas: así quedaron los salarios mínimos por hora y por mes en junio 2026
Primera categoría (supervisión)
- Con retiro: $4.297,33 por hora / $536.080,78 mensuales
- Sin retiro: $4.683,64 por hora / $594.214,11mensuales
Segunda categoría (tareas específicas)
- Con retiro: $4.083,26 por hora / $499.868,28 mensuales
- Sin retiro: $4.453,26 por hora / $553.536,65 mensuales
Tercera categoría (caseros)
- $3.862,18 por hora / $488.326,19 de sueldo mensual
Cuarta categoría (tareas de cuidado)
- Con retiro: $3.862,18 por hora / $488.326,19 mensuales
- Sin retiro: $4.295,26 por hora / $541.255,35 mensuales
Quinta categoría (tareas generales)
- Con retiro: $3.600,66 por hora / $441.729,02 mensuales
- Sin retiro: $3.862,18 por hora / $488.326,19 mensuales
Cuándo se paga el aguinaldo de empleadas domésticas
Según establece la legislación laboral argentina, la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) deberá abonarse hasta el 30 de junio de 2026.
Como esa fecha cae martes, los empleadores tendrán tiempo para efectuar el pago hasta ese día inclusive. De todos modos, la normativa contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles, por lo que el depósito podría concretarse como máximo el lunes 6 de julio.
Cambios en adicionales y zona desfavorable
El acuerdo paritario también actualizó el adicional por zona desfavorable, que pasó al 31% sobre los salarios mínimos.
El beneficio alcanza a trabajadores que se desempeñan en:
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La Pampa
Río Negro
Chubut
Neuquén
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires
En paralelo, se mantiene vigente el adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado, tomando como referencia el 1° de septiembre de 2020.
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