Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en junio 2026 y cómo quedó la paritaria

El sector llegó a un acuerdo paritario que define aumentos entre abril y julio. Además, también se confirmaron cambios sobre la suma no remunerativa.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) cerró un nuevo acuerdo paritario para el personal doméstico y definió un esquema de aumentos escalonados que se extenderá entre abril y julio de 2026 . El entendimiento también incorpora parte de una suma no remunerativa al salario básico y deja definido el impacto sobre el aguinaldo de mitad de año.

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El acuerdo llegó tras varias semanas de negociación entre sindicatos y cámaras patronales , en medio de la presión por recomponer ingresos frente a la inflación. El esquema contempla subas acumulativas mes a mes para las cinco categorías alcanzadas por el régimen de casas particulares.

De acuerdo con lo pactado, el cronograma de incrementos quedó establecido de la siguiente manera:

El incremento correspondiente a mayo se calcula sobre los salarios ya actualizados de abril, por lo que el ajuste tendrá carácter acumulativo.

Además de las subas porcentuales, el entendimiento incluyó cambios sobre la suma no remunerativa otorgada previamente. En ese sentido, se resolvió incorporar al salario básico el 50% de los $20.000 entregados en marzo de 2026.

Extra empleadas domesticas El acuerdo establece subas acumulativas de 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio.

Ese primer tramo, equivalente a $10.000, comenzó a integrarse en abril. El monto restante continuará pagándose como suma no remunerativa entre abril y junio y pasará definitivamente al básico en julio.

El acuerdo también permite anticipar cómo impactarán las actualizaciones salariales sobre el medio aguinaldo de junio.

Empleadas domésticas: así quedaron los salarios mínimos por hora y por mes en junio 2026

Primera categoría (supervisión)

Con retiro: $4.297,33 por hora / $536.080,78 mensuales

$4.297,33 por hora / $536.080,78 mensuales Sin retiro: $4.683,64 por hora / $594.214,11mensuales

Segunda categoría (tareas específicas)

Con retiro: $4.083,26 por hora / $499.868,28 mensuales

$4.083,26 por hora / $499.868,28 mensuales Sin retiro: $4.453,26 por hora / $553.536,65 mensuales

Tercera categoría (caseros)

$3.862,18 por hora / $488.326,19 de sueldo mensual

Cuarta categoría (tareas de cuidado)

Con retiro: $3.862,18 por hora / $488.326,19 mensuales

$3.862,18 por hora / $488.326,19 mensuales Sin retiro: $4.295,26 por hora / $541.255,35 mensuales

Quinta categoría (tareas generales)

Con retiro: $3.600,66 por hora / $441.729,02 mensuales

$3.600,66 por hora / $441.729,02 mensuales Sin retiro: $3.862,18 por hora / $488.326,19 mensuales

Cuándo se paga el aguinaldo de empleadas domésticas

Según establece la legislación laboral argentina, la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) deberá abonarse hasta el 30 de junio de 2026.

Como esa fecha cae martes, los empleadores tendrán tiempo para efectuar el pago hasta ese día inclusive. De todos modos, la normativa contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles, por lo que el depósito podría concretarse como máximo el lunes 6 de julio.

Cambios en adicionales y zona desfavorable

El acuerdo paritario también actualizó el adicional por zona desfavorable, que pasó al 31% sobre los salarios mínimos.

El beneficio alcanza a trabajadores que se desempeñan en:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires

En paralelo, se mantiene vigente el adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado, tomando como referencia el 1° de septiembre de 2020.