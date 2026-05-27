Salarios y paritarias de metalúrgicos: cuánto cobrarán en junio de 2026 tras el último acuerdo

Los trabajadores metalúrgicos cobrarán en junio con la misma escala salarial vigente desde abril ante la falta de un nuevo acuerdo paritario.

La UOM continúa sin cerrar una nueva paritaria y los salarios de junio no tendrán aumentos.

La paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) continúa sin una resolución y los trabajadores del sector cobrarán en junio de 2026 con los mismos valores salariales definidos para abril. La falta de acuerdo entre el gremio y las cámaras empresarias mantiene congeladas las escalas mientras crece la tensión interna tras la intervención judicial que afecta al sindicato.

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El esquema salarial vigente corresponde a l último acuerdo firmado para el período abril 2025–marzo 2026 y no contempla incrementos adicionales para junio. De esta manera, las empresas liquidarán los haberes utilizando la misma base salarial aplicada en abril y mayo, ya que las negociaciones paritarias siguen abiertas y sin avances concretos.

El convenio había sido rubricado por el secretario general de la UOM, Abel Furlán , junto con representantes de las cámaras empresarias ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA . El acuerdo alcanza a la Rama 17 de la actividad metalmecánica, con excepción de la Rama 21 vinculada al sector siderúrgico.

Según trascendió desde el sector, la falta de actualización salarial también está vinculada a la situación institucional del gremio, luego de la intervención judicial que impactó en el funcionamiento interno de la organización sindical y ralentizó la discusión de nuevas paritarias.

Las empresas liquidarán los haberes con la misma escala salarial vigente desde abril de 2026.

Cuánto cobran los metalúrgicos en junio de 2026

Con la escala vigente, los salarios se mantienen sin cambios respecto de los últimos meses.

Personal mensualizado Grupo “A” – Administrativo

Adm. 1°: $833.257,48

Adm. 2°: $924.732,49

Adm. 3°: $1.067.759,96

Adm. 4°: $1.166.170,85

Grupo “B” – Técnico

Téc. 1°: $833.257,48

Téc. 2°: $924.875,28

Téc. 3°: $988.568,62

Téc. 4°: $1.121.394,56

Téc. 5°: $1.166.216,36

Téc. 6°: $1.276.880,99

Grupo “C” – Auxiliar

Aux. 1°: $801.577,24

Aux. 2°: $872.358,95

Aux. 3°: $992.754,70

Personal jornalizado (por hora)

Categoría General Ingresante: $4.313,43

Operario Calificado: $4.672,74

Medio Oficial: $5.036,08

Operario Especializado: $5.387,45

Operario Esp. Múltiple: $5.695,63

Oficial: $5.958,84

Oficial Múltiple: $6.418,60

Operador CNC (Oficial Superior): $6.418,60

Oficial Múltiple Superior: $6.868,42

Además, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) continúa fijado en $1.036.390 mensuales. Ese monto contempla conceptos remunerativos y no remunerativos, aunque no incluye horas extras ni impacta sobre indemnizaciones.

Fabrica Neba Industria Capacidad Instalada Trabajador Ganancias Metalurgico Trabajo Salario Asalariado Pyme El conflicto interno del gremio ralentiza las negociaciones con las cámaras empresarias.

La negociación salarial sigue trabada

La discusión paritaria entre la UOM y las cámaras empresarias permanece estancada y todavía no existe una propuesta oficial de actualización para los próximos meses. Mientras tanto, los salarios continúan calculándose sobre valores acordados tiempo atrás, en un contexto donde la inflación sigue presionando sobre el poder adquisitivo de los trabajadores metalúrgicos.

Desde el gremio sostienen que el conflicto salarial se combina con un escenario de fuerte tensión política y sindical. En las últimas horas, la conducción de la UOM activó un plan de resistencia frente a la intervención judicial y ratificó su rechazo a la medida.

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La UOM endureció su postura tras la intervención judicial

El Consejo Directivo del sindicato resolvió desconocer políticamente el fallo judicial y avanzar con una conducción administrativa interna paralela para sostener el funcionamiento del gremio. La decisión fue acompañada por movilizaciones y actos de respaldo a la conducción encabezada por Abel Furlán.

Durante un abrazo simbólico a la sede central de la UOM, el dirigente sindical apuntó contra el Gobierno nacional y aseguró: “Enfrentarse al poder tiene costos y estoy dispuesto a pagarlos”.

Además, desde el gremio denunciaron que existe “un plan para disciplinar al movimiento obrero”, en medio de una escalada de tensión que también repercute en la negociación salarial del sector.