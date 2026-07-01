Eliminan retenciones para productos industriales y reducen de forma escalonada los derechos de exportación de otros bienes + Agregar ámbito en









El Poder Ejecutivo fijó en 0% las alícuotas para un grupo de mercaderías industriales y dispuso un cronograma de reducción gradual para otros productos. La medida también alcanza a determinados derivados del petróleo y comenzará a regir desde este 1 de julio.

La medida fue establecida mediante el Decreto 566/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Mariano Fuchila

El Gobierno nacional oficializó una nueva reducción de los Derechos de Exportación (D.E.) para un conjunto de productos industriales, con el objetivo de mejorar la competitividad de las exportaciones y promover el agregado de valor en el país. La medida fue establecida mediante el Decreto 566/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

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La norma fija en 0% la alícuota del Derecho de Exportación para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias detalladas en el Anexo I del decreto, mientras que para otro conjunto de productos establece un esquema de reducción gradual de las retenciones que se aplicará en distintas etapas hasta junio de 2027.

De acuerdo con el cronograma aprobado, las posiciones arancelarias incluidas en el Anexo II comenzarán con alícuotas reducidas desde el 1 de julio de 2026 y continuarán descendiendo de manera mensual hasta llegar al 0% a partir del 1 de junio de 2027. El esquema contempla productos comprendidos en distintos sectores industriales, entre ellos la industria química, petroquímica, plástica, del caucho y la automotriz.

El decreto también modifica el tratamiento de determinados aceites de petróleo, aceites de mineral bituminoso y otros derivados, para los cuales establece un cronograma específico de reducción de las alícuotas aplicables. En esos casos, los porcentajes también comenzarán a disminuir desde el 1 de julio de 2026 hasta alcanzar el 0% en junio de 2027.

En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la competitividad de la producción nacional en los mercados internacionales, favorecer el agregado de valor local, impulsar las exportaciones, promover inversiones y contribuir a la generación de empleo y divisas.

Asimismo, el decreto señala que la industria automotriz representa el 10% de la producción industrial del país y ocupa el cuarto lugar mundial en el segmento de pick ups, por lo que considera oportuno adoptar medidas que favorezcan la apertura de nuevos mercados y mejoren la competitividad del sector. Según el texto oficial, la reducción de los derechos de exportación forma parte de una política orientada a simplificar el esquema tributario y reducir la carga fiscal sobre las exportaciones, procurando al mismo tiempo preservar el equilibrio fiscal. La norma dispone que el decreto entrará en vigencia desde mañana, mientras que las modificaciones previstas para las alícuotas escalonadas comenzarán a aplicarse desde hoy.