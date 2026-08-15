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15 de agosto 2026 - 08:50

Las lluvias volverán al AMBA: cómo seguirá el clima este fin de semana largo

El AMBA encara una jornada con lloviznas. El SMN indicó alertas por nevadas y vientos en la cordillera.

El SMN indicó para este sábado marcas entre los 13 y 15 grados.

El SMN indicó para este sábado marcas entre los 13 y 15 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una mañana de sábado gris, con mínima de 13 grados y lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció nevada y vientos para la cordillera en siete provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en AMBA

El SMN indicó para este sábado marcas entre los 13 y 15 grados, con probabilidad de llovizna durante la mañana (10% a 40%) mientras hacia la tarde y noche se esperan lluvias fuertes.

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Hacia el domingo la mínima llegará a los 12 grados mientras la máxima a los 18, con lloviznas por la madrugada (40%), niebla en la mañana y el resto de la jornada nublada.

El comienzo de semana traerá una mínima de 10 grados para el lunes, con máxima de 15, sin lluvias a la vista. Con el correr de la semana, las precipitaciones podrían volver de cara al martes y miércoles ya que se espera actividad fuerte hasta en un 70% de probabilidad.

Alerta por nevadas y vientos fuertes: las provincias afectadas

El organismo indicó que hoy se espera nieve en San Juan, Mendoza y Neuquén, con acumulaciones de hasta 60 y 100 cm. La situación estará acompañada por vientos que pueden provocar reducción de visibilidad y nieve en suspensión.

A su vez, se esperan vientos en Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San Juan, con ráfagas que vengan del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h.

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