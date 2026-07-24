Revolución para la pick up gigante: Toyota renovó la Tundra con sello aventurero y tecnología 5G + Agregar ámbito en









La firma japonesa presentó la actualización 2027 de su camioneta más grande. Llega con una imagen exterior retocada, el debut del paquete todoterreno Trailhunter y una importante evolución en conectividad y asistencias a la conducción.

Toyota lanzó la nueva Tundra

Toyota presentó formalmente la evolución de la Tundra 2027, su camioneta de tamaño completo destinada al mercado norteamericano. Diseñada en conjunto por Toyota Motor North America y el estudio CALTY en Michigan, esta renovación adopta un aspecto más robusto gracias a una parrilla de formato hexagonal, trazos rectangulares en el frente y paragolpes reforzados para soportar exigencias fuera del camino.

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La gran adición a la gama es la configuración Trailhunter, pensada para los amantes del overlanding. Desarrollada sobre el nivel SR5, esta variante añade suspensión especial Old Man Emu, neumáticos Michelin LTX Trail (265/70R18), ganchos de remolque delanteros y placas protectoras en los bajos del chasis. Además, suma tecnologías de tracción como el diferencial trasero con bloqueo electromecánico, el asistente de marcha lenta Crawl Control y el selector de terrenos Multi-Terrain Select.

Nueva Tundra: potencia V6 y rendimiento híbrido con generador de energía En la parte mecánica, la camioneta sostiene el propulsor V6 biturbo como opción naftera principal. Asimismo, la alternativa híbrida i-FORCE MAX acopla un motor eléctrico para entregar una respuesta inmediata y mayor capacidad de empuje en situaciones de arrastre o carga pesada.

En la parte mecánica, la camioneta sostiene el propulsor V6 biturbo como opción naftera principal. Las versiones híbridas incorporan además un inversor eléctrico de 2,4 kW, ideal para conectar herramientas o accesorios de campamento en zonas aisladas. La alineación comercial quedará conformada por los niveles SR, SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, TRD Pro, Capstone y el paquete Trailhunter.

En el interior, la Toyota Tundra 2027 suma una pantalla táctil de 14 pulgadas, conectividad integrada con red 5G, comandos de voz avanzados, llave digital para dispositivos móviles y una cámara con sistema de grabación automática.

Por el lado de la protección, equipa el paquete Toyota Safety Sense 4.0, que incluye frenado autónomo con detección de peatones, control de crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril. Los detalles de equipamiento definitivo y sus valores de comercialización se revelarán hacia el cierre de 2026.