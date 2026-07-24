Bitcoin se mantiene abajo de u$s65.000, golpeado por la guerra en Medio Oriente y los nuevos aranceles de EEUU + Agregar ámbito en









El crudo se disparó un 15% en la semana por los ataques hutíes en el Mar Rojo, reavivando los temores a una inflación impulsada por la energía. En simultáneo, la administración Trump anunció nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% sobre 60 socios comerciales.

¿A cuánto cotiza Bitcoin este viernes? Pixabay

Las criptomonedas operan con caídas este viernes, golpeadas por un enfriamiento generalizado del apetito por el riesgo en medio de las crecientes tensiones militares entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre que generan los nuevos aranceles comerciales anunciados por Washington.

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Bitcoin (BTC) cede un 1,1% y retrocede hasta los u$s64.800, aunque con un incremento semanal de 2,5%. Mientras, Ethereum (ETH) se deja caer un 2,4% y pierde el nivel de los u$s1.870. Entre las altcoins, las caídas son más fuertes le corresponden a XRP (-2,8%) y Solana (-3,3%).

El petróleo sube 15% en la semana Según los analistas, la situación en Medio Oriente sigue sin favorecer a los activos digitales. Aunque el crudo retrocede este viernes, los ataques hutíes a embarcaciones saudíes generan preocupación por un posible rebrote inflacionario.

El barril acumuló una suba del 15% en la semana, lo que encendió las alarmas sobre una inflación impulsada por la energía que podría llevar a los bancos centrales a adoptar una postura aún más restrictiva.

Nuevos aranceles sobre 60 países Al tono cauteloso se sumó el anuncio de la administración de Donald Trump de nuevos aranceles comerciales sobre 60 socios, en respuesta a presuntas violaciones vinculadas al uso de trabajo forzoso. Las medidas entrarán en vigor este mismo viernes.

Los nuevos gravámenes, fijados en una banda de entre el 10% y el 12,5%, reemplazarán de manera efectiva los aranceles globales temporales del 10% que Trump había impuesto previamente. El nuevo esquema cubrirá el 99,4% del comercio exterior de la primera economía del mundo. Si bien las disrupciones en el suministro de petróleo y los aranceles comerciales tienen un impacto inmediato limitado sobre Bitcoin, su eventual efecto sobre la economía global podría deteriorar el apetito por inversiones especulativas como las criptomonedas.

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