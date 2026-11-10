Empresarios muestran sintonía con el papa León XIV y declaran su compromiso con la creación de empleo

Afirman que el desarrollo del sector privado cobra sentido solo si sirve para mejorar la calidad del vida de la gente. La UIA dijo que el desarrollo debe estar al servicio de las personas.

El Papa en el salon principal de la Universidad Católica Argentina (UCA) donde tuvo encuentro con el mundo del trabajo.

Los empresarios argentinos avalaron el llamado del Papa León XIV a la responsabilidad del sector en la creación de empleo de calidad, luego del encuentro que mantuvieron este lunes en la Universidad Católica Argentina (UCA).

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) señaló que la entidad recibió el mensaje del sumo pontífice como "un llamado a renovar nuestro compromiso con la construcción de una Argentina con más oportunidades de desarrollo y diálogo entre todos los sectores".

" Buscar consensos y espacios de colaboración es una tarea que debemos impulsar desde todos los sectores de la sociedad. Encontrar una visión compartida a partir de las diferencias -en un marco de respeto y evitando la polarización-, resulta indispensable para trazar un camino de desarrollo sostenido, paz y justicia para el país", indicó IDEA a través de un comunicado.

La entidad destacó su coincidencia con "las palabras del sumo pontífice sobre el trabajo como principio de la dignidad de las personas". "Como representantes del sector privado tenemos una responsabilidad central : generar empleo formal, promover la inversión , impulsar la innovación y ampliar las oportunidades, especialmente para quienes enfrentan más dificultades para acceder al mercado laboral", añadió IDEA.

En este sentido, los directivos de la entidad valoraron "el reconocimiento a la figura del empresario Enrique Shaw como ejemplo de solidaridad y construcción del bien común". Es de recordar que Shaw es considerado por la Iglesia como un firme candidato a ser considerado beato. El 18 de diciembre de 2025 León XIV emitió un decreto que ratifica un milagro adjudicado a la intercesión del empresario.

Los empresarios y el mensaje del Papa

En tanto, IDEA coincidió con el mensaje del Papa en relación a la que "responsabilidad de cada generación frente a las generaciones que vienen detrás plantea una perspectiva de largo plazo".

"Cada decisión que toman hoy los gobiernos, las instituciones y los empresarios debe evaluar sus consecuencias sobre el futuro y el país que recibirán las próximas generaciones. El mensaje papal nos impulsa a renovar nuestro compromiso con el diálogo, la generación de empleo, la inversión y la creación de oportunidades", indicó la entidad.

En ese sentido, los empresarios señalaron que tal "como expresamos en nuestro 62° Coloquio, estamos convencidos de que el desarrollo del sector privado cobra sentido cuando se traduce en mejores condiciones de vida para las personas".

Por su lado, la Unión Industrial Argentina (UIA) indicó que ante el encuentro con León XIV "reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una Argentina con más oportunidades, donde el desarrollo esté siempre al servicio de las personas".

El domingo, el día de la llegada de León XIV a la Argentina, el G6 había declarado: "Nuestra tarea es invertir, innovar, producir, competir con reglas limpias y crear empleo formal. El trabajo no es únicamente un ingreso: es dignidad, aprendizaje, integración y un camino para que cada persona construya libremente su proyecto de vida. Tenemos una responsabilidad especial con quienes hoy tienen menos oportunidades y con los jóvenes. Queremos una Argentina donde la educación vuelva a abrir puertas, donde el esfuerzo tenga recompensa y donde nadie quede definitivamente al margen".

El G6 es la entidad que nuclea a la UIA, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).