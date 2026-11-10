Paul McCartney se convirtió en multimillonario y ya es el tercer músico más rico del mundo + Agregar ámbito en









El legendario integrante de The Beatles solo es superado por las fortunas de Taylor Swift y Jay-Z.

McCartney está en el top 3 de músicos más ricos.

Paul McCartney se ha unido al selecto grupo de los multimillonarios, ya que Forbes ha estimado su patrimonio neto en aproximadamente 1.400 millones de dólares.

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La publicación le otorgó a Sir Paul el título de "The Billie" con el lanzamiento de su boletín informativo, citando su catálogo, sus maniobras legales, sus giras y su colección de arte como la mayor parte de su fortuna. Con un patrimonio neto de 1400 millones de dólares, es el tercer músico más rico del mundo, después de Taylor Swift, con u$s2000 millones, y Jay-Z, con u$s2800 millones.

La fortuna de Paul McCartney Según Forbes, la mayor parte de la fortuna de McCartney proviene de MPL Communications, su editorial, que fundó en 1969 y que gestiona tanto su propio catálogo como los derechos de autor de otros artistas. La publicación señala que la adquisición por parte de McCartney de catálogos de artistas como Buddy Holly, además de partituras de musicales de Broadway y villancicos clásicos, contribuye significativamente a su riqueza, que asciende a casi 250 millones de dólares.

Por otra parte, como uno de los cuatro miembros de The Beatles, McCartney recibe el 25% de las ganancias de Apple Corps, la empresa matriz de The Beatles, que genera 50 millones de dólares anuales por la reproducción en streaming, la venta de vinilos y el merchandising. Forbes estima que este flujo de ingresos asciende a más de 150 millones de dólares para cada miembro o sus herederos. McCartney también gana 10 millones de dólares al año por su parte de los derechos de autor de las canciones de los Beatles, por los que luchó legalmente durante las últimas dos décadas. Esto representa al menos 200 millones de dólares.

La suma total de sus ganancias incluye giras mundiales, la más reciente con "Got Back", que contó con 79 conciertos entre 2022 y 2025, además de propiedades inmobiliarias en todo el mundo y una colección de arte que incluye pinturas de Magritte y Picasso.

McCartney sigue muy activo como músico; el pasado mes de mayo lanzó su vigésimo álbum en solitario, “The Boys of Dungeon Lane”. También es el protagonista del documental “Man on the Run”, dirigido por Morgan Neville, que narra su vida tras su salida de los Beatles y la formación de su grupo Wings.