La prensa internacional puso el foco en Javier Milei tras los mensajes del papa León XIV en Argentina + Agregar ámbito en









Medios de Estados Unidos y Europa interpretaron los discursos del Pontífice como cuestionamientos a las políticas de ajuste, los recortes en discapacidad y el estilo confrontativo del Presidente.

Medios internacionales interpretaron los discursos del Papa como cuestionamientos a Milei.

La visita del papa León XIV a la Argentina tuvo una fuerte repercusión en la prensa internacional, que puso el foco en los mensajes del Sumo Pontífice y sus posibles cuestionamientos al gobierno de Javier Milei. Medios de Estados Unidos y Europa interpretaron sus intervenciones públicas como críticas indirectas al programa de ajuste económico, especialmente por los recortes en áreas sensibles como discapacidad, educación y asistencia social. También destacaron sus referencias a la convivencia democrática, el diálogo y el uso cuidadoso de las palabras, en una aparente alusión al estilo confrontativo del mandatario.

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El viaje incluyó encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades pastorales en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Uno de los momentos centrales fue la reunión con Milei en la Casa Rosada, seguida por un encuentro con autoridades nacionales, gobernadores, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Sin embargo, la agenda también tuvo un marcado componente social: León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, mantuvo un encuentro con representantes del mundo del trabajo y participó de distintas actividades vinculadas con la inclusión, la solidaridad y la convivencia democrática.

Entre las publicaciones que analizaron sus declaraciones estuvo la británica BBC, que calificó sus palabras como una "crítica diplomática pero punzante" a las medidas de austeridad del Gobierno. El medio consideró que las referencias del Papa a la necesidad de que el crecimiento económico beneficie a todos, incluidos los sectores más vulnerables, constituían una alusión a los recortes en asistencia por discapacidad. También interpretó su llamado a fortalecer la democracia mediante la escucha y el cuidado del lenguaje como una reprimenda al estilo político de Milei. En la misma línea, The Telegraph describió el encuentro entre ambos como una "incómoda reunión" durante su visita a Buenos Aires.

Las críticas al ajuste y al estilo confrontativo de Milei El diario británico The Times también puso el acento en las consecuencias sociales del programa económico libertario. Si bien reconoció que las políticas de ajuste contribuyeron a reducir la inflación, sostuvo que los recortes en bienestar social y educación tuvieron efectos sobre el empleo y las condiciones de vida de las familias. Además, vinculó el pedido papal de una "búsqueda paciente del acuerdo" con las formas confrontativas del Presidente y sus habituales descalificaciones hacia sus adversarios.

Por su parte, The Guardian consideró que León XIV lanzó una "crítica mordaz a las medidas de austeridad" de Milei, al insistir en que el crecimiento económico debe alcanzar al conjunto de la sociedad. El estadounidense The Wall Street Journal planteó un contraste entre las figuras del Pontífice y el mandatario argentino: describió al primero como un misionero de perfil moderado, comprometido con los sectores más vulnerables, frente a un Presidente que defiende el capitalismo sin restricciones y promueve una fuerte reducción del gasto público.

La BBC interpretó el discurso de León XIV como una "crítica diplomática pero punzante" al Gobierno de Milei. Vatican News La repercusión también llegó a The Washington Post, que interpretó las intervenciones del Papa como una crítica indirecta a la austeridad y al estilo político de Milei. El periódico destacó especialmente su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y citó a un historiador que consideró que la actividad en un centro dedicado a personas con discapacidad representaba una señal incómoda para el Gobierno por las controversias en torno a los recortes en esa área. En tanto, CNN recordó los antiguos insultos de Milei contra el papa Francisco y puso el foco en el pedido de León XIV a las autoridades argentinas para "salvaguardar la democracia" y hacer un "uso cuidadoso de las palabras". La cadena estadounidense vinculó esas expresiones con la polarización política y los ataques verbales que caracterizaron distintos momentos de la gestión libertaria. Por su parte, USA Today destacó que el Pontífice instó al mandatario a reconocer los límites del poder. La mirada de la prensa española En España, el diario El País puso especial atención en la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo de Claypole, que interpretó como "una flecha al corazón de Javier Milei" por las políticas oficiales vinculadas con la discapacidad. El medio también señaló que las expectativas del Gobierno de mantener una visita sin grandes referencias políticas quedaron desplazadas por los mensajes del Papa sobre la dignidad humana, la inclusión y el respeto hacia quienes piensan diferente. Las distintas coberturas coincidieron en señalar que la primera visita de León XIV a la Argentina excedió el plano estrictamente religioso y abrió un debate internacional sobre el rumbo económico del Gobierno, la protección de los sectores vulnerables y el clima de confrontación política. Aunque el Pontífice evitó mencionar directamente a Milei, sus referencias a la economía al servicio de las personas, los límites del poder y la convivencia democrática fueron interpretadas por buena parte de la prensa extranjera como señales dirigidas a la administración libertaria.